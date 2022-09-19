大陸建設「豐蒔」豪宅案銷售破五成 明年搶進台中14期

欣陸投控（3703）旗下大陸建設積極布局中部豪宅市場，在台中七期新市政中心推出總銷58億元的「豐蒔」豪宅案，銷售順利突破五成，大陸建設執行長廖淳森宣布，明年將趁勢跨出七期進軍14期重劃區，每坪單價上看7字頭。

據了解，大陸建設位於14期昌平路、四平路口的1,436坪土地，預計明年第2季進場推案，規劃45至60坪產品，總戶數約100戶。

值得注意的是，大陸「豐蒔」已有35戶揭露實登資料，其中位於24樓的82坪戶，每坪單價衝上86萬元；市場預期，後續高樓層戶有機會挑戰9字頭以上新高。

另外，大陸「豐蒔」1至5樓有3戶黃金店面，已由君梵集團斥資近10億元購入，未來將作為「三宅一生」旗艦店，預計2025年開幕營運。

以全預約制聞名於台中七期高端住宅市場的大陸「豐蒔」，首度揭開神秘面紗。其接待會館由國內知名設計師謝文智操刀，將法式元素、新藝術時代運動的精神融入其中。

樣品屋則是法國RDAI為此案的首獻，完全體現大陸「豐蒔」的新藝術時代設計理念，不僅運用多元材質進行空間表現，連傢俱都為樣品屋訂製設計，每一個角落都可見法式設計的細緻與優雅。

負責「豐蒔」全案設計的法國RDAI設計總監Denis Montel說：「身處在跨國界的混搭時代，當代建築不只要考慮居住其中的人，也要思考周遭一起共同生活的人，如何讓建築物不僅是美，還要自在，整體充滿和諧，是高難度的藝術與技術。」

RDAI團隊在走訪台中七期期間，發現大量的綠意、藝文、精品商圈彼此環繞，充滿著繽紛與活力，新古典、巴洛克等異國風格建築，更打破團隊對台灣中部城市的想像，甚至覺得與巴黎有幾分相似。

因此RDAI決定將「新藝術運動」風格引進「豐蒔」，讓百年以前與現在的繽紛輝煌，透過這座建築與周圍環境相互呼應。

採全預約制的「豐蒔」，預約參觀相當熱絡。銷售團隊說，為了保證每一組參觀客戶都能有最好的參觀體驗，每天接待參觀的客戶不超過四組。

廖淳森指出，「豐蒔」已購客中，比重有高達三成為年輕的新富二代規劃自用，三成為台商企業主作為私人招待所，二成為企業主為二代置產，另有二成為北客，這些買家多有旅外就學、工作經驗，對國際設計師有高認同度。

大陸建設近幾年積極布局台中豪宅市場，在七期新市政中心陸續推出「宝格」、「丽格」及「豐蒔」等三案，其中「宝格」20樓實品屋戶每坪91.5萬元，曾榮登2021年台中豪宅單價冠軍，今年才被「寶輝秋紅谷」39樓戶的92萬元超車。

大陸「豐蒔」規劃地上27樓、地下6層大樓建築，84戶住家，56至89坪格局。在坪數規劃上，大陸建設以百坪內、百戶內的規劃，與同屬七期富人圈的產品做出市場區隔。

大兩房且無虛坪的設計，兼顧居住舒適性、減去空間浪費；內裝部分選用進口建材，包含四件式衛浴、德國精品廚具Bulthaup等，大幅節省住戶裝潢時間。

因應後疫情時代，在家工作、休憩的時間占比拉高，「豐蒔」還在高樓層規劃雲端公設，提供全日餐廳、日光露天泳池，讓富閒客群更能將時間放在舒適空間的享受上。

廖淳森表示，「豐蒔」由愛馬仕御用建築團隊法國RDAI全案設計，位處七期重劃區精華地，與台中大遠百的愛馬仕旗艦店遙遙相對，建築以象徵法國王室的藍色調外觀，打造弧形展翼的擎天地標。