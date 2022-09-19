天下永續公民獎出爐 龍巖五度獲小巨人獎

2022年「天下永續公民獎」評選結果出爐，龍巖再登天下永續一百強企業，第五度榮獲小巨人獎。

龍巖表示，今年入選一百強的企業名次，相較去年有39家企業名次進步、27家退步，龍巖在排名上持續成長進步，於評選的四大面向「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」及「環境保護」中，以社會參與的得分最高、其次是公司治理。

龍巖表示，龍巖落實公司治理連續8年榮獲公司治理評鑑前5%之優良企業，推行環境保護打造符合綠建築的生命紀念館，並且積極參與地方回饋、長期投入社會公益，將善意實質的傳遞出去，不斷自我要求以促使企業永續發展，打造幸福企業指標。

其中因應Covid-19疫情衝擊，推動員工照顧防疫專案，為第一線的禮儀服務人員、陵園服務人員甚至是業務銷售人員提供防疫照顧，包含投保防疫險、提供出勤務時必備防護衣及防護面罩、口罩、酒精清潔用品等防疫設備，以及補助PCR篩檢費用等。

若是同仁確診或是需要照顧家中確診的長輩、小孩，可以申請在家工作，也因應各地勤務狀況，機動性調整勤務人力配置，有效調適一線人員的工作量，以在特殊期間能夠照顧好第一線服務人員與客戶。

另外龍巖制訂教育訓練辦法，以提高工作效率，並提供完整福利制度，除了基本福利外，並增加員工生日假，生日當月可享有一天假期，另外每年春節都會提前放假一天，讓員工提前返鄉過節。

此久也設有員工專屬餐廳提供衛生安全美味之員工午餐，以及獨棟休閒會館提供員工們SPA池、健身房、瑜珈教室、飛輪教室等健身設施使用，讓員工能樂在工作。

龍巖表示，30年來始終不忘肩負社會責任，多年來推動各項公益事業，包含台大醫學人才獎助專案、推動獨居老人銀髮關懷，深耕地方扶助全台陵園所在地區提供法會物資，並且長期推動義助殮葬服務，協助獨老、清寒弱勢族群能圓滿身後事宜。

近年來更是推動生命教育發展生命關懷，為鼓勵公司同仁、夥伴投身志工服務，成立龍巖傳愛志願服務隊，邀請同仁、夥伴一起加入志工隊，以服務銀髮長者及弱勢團體、公益組織機構為主，並提供志工假來鼓勵同仁參加公益活動。