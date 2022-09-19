搶攻解封商機華航、長榮航加入150及160位新機師

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）、長榮航（2618）在疫情期間逆勢強化機師人才培育，華航考量新機A321neo客機、777F貨機投入營運，今年預計晉用150名機師；長榮航在美國有自己專屬的飛行學校，長期在培育機師人才外，新機隊陸續加入今年預計晉用160名機師。

隨著各國邊境陸續解封，不少民眾已經開始期待能出國旅遊，華航、長榮航及星宇也強化人力布局，積極搶攻復飛商機，星宇航空因應機隊擴張及新機導入規劃，今天宣布2022年度培訓飛航員招募開跑。

華航、長榮除了持續對外招募機師，對內也透過內部轉訓機制，調整配置整體機隊人力。兩家公司機師的部分都是採全年365天接受報名，培訓學員於美國受訓期間之學雜費、食宿及保險費用皆由公司負擔。

例如華航2020年底引進A321neo全新客機，為了替換737-800客機成為區域航線主力機種，陸續有737-800機師轉訓成為A321neo機師。今年華航也在科學園區、大學校園等地舉辦多場說明會，反應熱烈，華航今天也表示，目前仍持續開放報名，歡迎有興趣投入航空產業的有志之士加入華航。

長榮航空目前有777機隊、787機隊、A330機隊、A321機隊，完成訓練之合格人員，將安排他們加入新機隊行列。此外，長榮航空也提供飛行員優渥的各項福利，除了免費及優待機票外，亦享有每年22天特別休假，特別休假隨年資增加，最高每年可達42天，每年並享有30天的有薪病假。

長榮航空 機師 華航

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