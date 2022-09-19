睽違兩年尾牙市場回來了！三大飯店集團假日幾乎全滿

各國際觀光酒店的尾牙春酒專案都已陸續推出，迎接因為疫情延宕兩年的公司企業大型年終聚會，今年需求有回籠的跡象。包括晶華（2707）、寒舍（2739）、天成等三大飯店集團皆預期，今年尾牙業績將好過過去兩年，估成長幅度達10-20%，目前尾牙訂席假日幾乎全滿，平日訂單也持續湧進。

晶華「海派尾牙」已開始接受11月1日至2023年3月31日的訂席，每桌10位18,800元起，亮點是桌桌都贈送以澳洲進口體型超過一公斤重的肥美龍蝦結合總鋪師手作米糕，推出16吋大的「八寶海鮮龍蝦米糕」。

晶華表示，目前2022年第4季和2023第1季的周末，包含周五、周六、周日的宴會廳都是近乎全滿狀況，平日的訂席率也有近五成。與去年同期比較，進單率已經成長四倍，距離目標業績已經達成一半，樂觀預估整體會較去年成長約一成，若是加上外燴，有望整體業績可成長50%。

台北寒舍艾美酒店則是推出「歲末迎春，凝心聚力」2022年尾牙春酒專案，平日3桌即可開桌，加價可享紅酒無限暢飲。寒舍表示，下半年的尾牙市場目前已回溫，平日訂席達七成，假日幾乎全滿，預計年底整體業績會再成長一至二成。整體而言，今年比前兩年疫情不穩定期間，今年尾牙業績將成長一至二成。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，由於明年過年比較早，不少公司行號提前啟動尾牙春酒規劃，宴會場地從7月就開始就陸續接到企業主詢問電話，目前周五、周六大約已有預訂八成滿。

台北花園大酒店順應不同客群的市場需求，來提供企業尾牙春酒多元化餐飲選擇，除經典江浙、粵菜、台菜等的中式宴席外，另有花園thai thai泰式風味自助饗宴及饗聚廚房無國界料理。宴會廳則推出超值尾牙春酒早鳥優惠價，無論大型晚宴或企業微型尾牙皆可滿足需求，預估此波餐飲活動可帶動業績成長一至二成。