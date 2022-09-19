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陶朱隱園內部結構曝光 耐震堪比核電廠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
陶朱隱園隔震縫。圖／中華工程提供
陶朱隱園隔震縫。圖／中華工程提供

花東連兩日發生大地震，也引發住宅抗震問題。中華工程（2515）曝光「陶朱隱園」內部隔震結構，其結構體耐震等級等同核能發電廠，建築壽命可長達千年。

中華工程表示，「陶朱隱園」的結構體不會像傳統結構體在罕見大地震下桿件進入塑性，因為結構體是以高於2500年的地震迴歸期下全部桿件保持彈性來規劃。使用的美國EPS隔震墊是利用單擺摩擦原理，隔離抵消地震能量，減少建築物晃動，創造出傳統建築無法比擬的隔震等級，通過台灣大學地震研究中心結構外審審查。

中華工程指出，台灣處於地震帶，鋼結構建築採用的鋼材有一定彈性限度，樑柱往往會因頻繁地震而產生塑性，陶朱隱園為降低輸入至主結構之地震能量，於主結構基礎面上方設計有隔震系統，地震震度達四級以上即自動啟動。

陶朱隱園的主結構與擋土外牆間留設1米寬的隔震縫，除確保地震發生時結構體有足夠的移動空間，不會直接撞擊擋土外牆而損壞到主結構，也可使地下室有自然的採光和通風。這已超越內政部建築耐震規範最大考量耐震要求，結構體耐震等級與核能發電廠耐震等級相同。

中華工程表示，陶朱隱園經由嚴謹的耐震標章監造，再搭配專業的物業管理和維護，結構壽命可傳世千年，抵一般豪宅需要打掉重建十次以上所產生的大量碳排放和碳足跡。

此外，除了耐震強，陶朱隱園內部打造耗時超過三年的生態庭園，9米高自然大瀑布不僅能營造租對身心靈有益的芬多精，更可在酷熱時節消暑降溫。據實地測試，水瀑區的木棧道觀景台溫度比同時段戶外溫度低八度至九度，無疑是住戶午後及晚間納涼、避暑及散步的好選擇。

陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影
陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影
陶朱隱園隔震墊。圖／中華工程提供
陶朱隱園隔震墊。圖／中華工程提供

地震 陶朱隱園 核能

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