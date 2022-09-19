燦坤攜手各大知名家電品牌 助力花東地區重建家園

台灣連續2天強震不斷，頓時花東地區許多居民家中電器受損甚至是失去家園，天災無情，人間有愛，燦坤（2430）攜手各大知名家電和3C品牌及電氣醫院提供電器受損免費健檢維修、到府檢測大家電並協力原廠報修或是重新購入3C電器，秉持感同身受的用心為受災戶服務，一同助力花東地區重建家園，希望能為花東地區居民重建家園盡一份心力。

燦坤為花東地區家園重建之路加速，該公司今（19）日表示，提供花東地區電氣醫院免費到府電器健診。該公司表示，台灣連續2天強震不斷，造成消費者家中的大小家電、3C資訊商品掉落受損的狀況頻傳，尤以花東地區最為嚴重，燦坤電氣醫院提供電器免費健診，即日起至花蓮、台東地區燦坤實體門市，電氣醫院提供地震受影響的家電提供緊急服務措施，針對冰箱、洗衣機、電視等大家電提供免費到府電器健檢及協助報修原廠等服務，小家電提供不限通路購買的免費檢測，如需維修僅酌收材料費用，同時也提供消費者因地震造成損壞之家電妥善處理等，燦坤也將持續關注救災與後續情況，善盡企業力量協助花東災區重建家園。