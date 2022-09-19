918強震 信義房屋：震後檢視建物3招、居家5大重點

18日下午2點44分，台東池上發生芮氏規模6.8地震，造成花蓮玉里大樓倒塌、大橋斷裂、火車脫軌等災情，這兩天也餘震不斷，全台有感許多民眾也擔心地震「搖」出居家安全，專家提醒，建物可自我檢查「由外而內、由下而上、樑柱牆樓板」3招，而震後餘震不斷，平時確認居家環境「層板牢固、高櫃固定、逃生動線清空、天然氣瓦斯管線是否鬆脫、檢視玻璃強度」5大重點，在地震來時，才能將災害降至最低。

地震時房屋發出的搖晃聲讓許多民眾擔心居家結構安全，信義房屋建議民眾第一招可採「由外而內」檢視，先看建築物是否傾斜、沉陷，若無法目視，可使用簡易水平尺測量，另也可觀察建築物外觀磁磚是否剝落。

第二招「由下而上」檢視，信義房屋（9940）表示，從1樓開始檢查是大樓否柱子有嚴重裂縫或混擬土壓碎剝落、鋼筋外露等現象，尤其1樓是開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅改變為賣場等建築物都要多加留意。

信義房屋表示，第三招則是「注意樑、柱、承重牆、樓板」部分，檢查是否有明顯裂縫，若裂縫寬度大於0.3mm且位於承載結構的樑柱，或有地基沉陷、傾斜時，需盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。

而近期餘震不斷，信義居家專家提醒，做好居家健檢，第一，層板不放易碎物並加強承重，廚房放瓶罐的層板，則建議做檔板，層板裝修時可預埋鐵件至牆上補強，會更加牢固。

第二是高櫃等活動家具則需加裝L型鐵片固定於牆面，固定掛畫，避免地震來時砸傷人或變形；第三為房間到大門的逃生動線須通暢，避免堆積雜物；第四為檢查瓦斯管線，信義居家表示，地震時最怕瓦斯外洩，因此最好保持室內通風、開窗習慣，並定期針對瓦斯、天然氣管線檢查，觀察管線轉折處是否鬆脫、移位。

信義居家表示，第五為檢視玻璃強度，可檢視家中是否裝設強化玻璃或膠合玻璃，這類玻璃若是因地震而意外爆破不會噴濺，相對安全，而若家中裝設為一般玻璃，則可選購貼上玻璃防爆膜，以防強震造成玻璃爆裂而受傷。