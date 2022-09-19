TOYOTA多面向推廣環境保育理念 用行動愛地球

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA與聯合數位文創等企業共同集資邀請40名青年學子觀賞《地球脈動II》影像音樂會。業者提供
TOYOTA與聯合數位文創等企業共同集資邀請40名青年學子觀賞《地球脈動II》影像音樂會。業者提供

TOYOTA長期關注環境保護及永續經營議題，TOYOTA與聯合數位文創等企業共同集資邀請40名青年學子觀賞《地球脈動II》影像音樂會； 10月1日將於基隆潮境公園舉辦一車一樹志工植樹活動；長期持續導入多款節能車款。

TOYOTA用行動來愛護地球，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一台TOYOTA新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。截至2022年8月已累計種植623,381棵樹，共減少16,794公噸的二氧化碳，相當於43座大安森林公園的年吸碳量。

今年下半年亦將投入一系列活動推廣環境保育理念，首先TOYOTA與聯合數位文創等企業共同集資，委由BiG行動夢想家基金會邀請40名青年學子，於9月10日中秋節當天前往台北流行音樂中心觀賞《地球脈動II》影像音樂會。

《地球脈動II》影像音樂會為BBC Earth團隊橫跨62國拍攝之生態紀錄片，帶領觀眾一同穿越島嶼、高山、雨林、沙漠、草原以及城市等最具指標性的地貌，以及動物與生態的多樣面貌。透過管弦樂團與人聲合唱的立體樂聲，以及800吋8K超高解析影像，讓觀賞者能身歷其境看見地球之美，同時省思生態環境鉅變，期盼能鼓勵年經人於日常生活中實踐環境保育理念，與TOYOTA一車一樹理念不謀而合。

為延續環保精神，10月1日TOYOTA亦將於基隆潮境公園舉辦一車一樹志工植樹活動，由藝人王品澔及林昀希號召大家報名參加，攜手一起「減碳抗暖化、守護海岸線，呵護您我的幸福家園」。

TOYOTA 10月1日將於基隆潮境公園舉辦一車一樹志工植樹活動。業者提供
TOYOTA 10月1日將於基隆潮境公園舉辦一車一樹志工植樹活動。業者提供

生態 音樂會 TOYOTA

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