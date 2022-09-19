聽新聞
test
0:00 / 0:00
國產建材起家厝拆了！華麗蛻變南港大型開發案
國產建材實業加速進行資產活化，旗下「南港大型開發案」經董事會通過由利晉工程得標，起家厝台北廠營運到8月底，9月18日交給利晉工程進行後續拆除作業，積極展開營造開發進程，工期約4年半。
國產建材實業在1954年由當年「水泥強人」林燈，在南港路三段創立，當時的南港，還是一大片農田。國產累積一甲子實力，如今全台擁有45.7萬坪土地、28座混凝土廠，而隨時代轉變，當年起家厝台北廠也「鍍金」，成為南港大型開發案。
國產建材實業表示，南港大型開發案佔地約6,500坪，位於南港路三段與昆陽街附近，規劃A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，預計開發完成後，國產建材集團可分回4.6萬建坪及約550個停車位。
其中商辦大樓規劃地下5樓、地上26樓，主體結構邀請曾獲普立茲克建築獎的「Foster+Partners」英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計，建築採四合院的圍合式設計，讓內部有開放式的中庭，引進自然採光，達到環保節能。
商場部分保留彈性空間規劃，可以橫向做單層商場，也可做垂直商辦，其中5樓大露台挑高12～18米，使用大量懸吊系統設計，可結合植栽景觀、主題市集，規劃不同餐飲與商業空間使用，將融入在地文化與生活型態，打造科技美建築地標。
國產建材實業南港大型開發案已於去年底獲北市府核准建築執照，近期經董事會通過後，此次營造工程由利晉工程與東鋼鋼結構等廠商得標，目前台北廠生產營運到8月底，之後就開始撤廠清空，完工後將成為東區門戶計畫的新亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言