國產建材起家厝拆了！華麗蛻變南港大型開發案

國產建材實業加速進行資產活化，旗下「南港大型開發案」經董事會通過由利晉工程得標，起家厝台北廠營運到8月底，9月18日交給利晉工程進行後續拆除作業，積極展開營造開發進程，工期約4年半。

國產建材實業在1954年由當年「水泥強人」林燈，在南港路三段創立，當時的南港，還是一大片農田。國產累積一甲子實力，如今全台擁有45.7萬坪土地、28座混凝土廠，而隨時代轉變，當年起家厝台北廠也「鍍金」，成為南港大型開發案。

國產建材實業表示，南港大型開發案佔地約6,500坪，位於南港路三段與昆陽街附近，規劃A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，預計開發完成後，國產建材集團可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

其中商辦大樓規劃地下5樓、地上26樓，主體結構邀請曾獲普立茲克建築獎的「Foster+Partners」英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計，建築採四合院的圍合式設計，讓內部有開放式的中庭，引進自然採光，達到環保節能。

商場部分保留彈性空間規劃，可以橫向做單層商場，也可做垂直商辦，其中5樓大露台挑高12～18米，使用大量懸吊系統設計，可結合植栽景觀、主題市集，規劃不同餐飲與商業空間使用，將融入在地文化與生活型態，打造科技美建築地標。