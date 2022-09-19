花東強震掀居住安全問題 三大建築結構比一比

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

花東連續兩日發生6.4與6.8級地震，並造成房屋、陸橋坍塌，由於台灣位處地震帶，民眾雖然對地震不陌生，但多年來災情、意外頻傳，因此民眾的危機感日增，在建築抗震品質的要求也越來越高，相對讓建商在抗震、耐震的建築工法上也更求精進。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，與漏水、海砂、輻射等瑕疵房屋相較，建物抗震與否，往往強震發生才見真章，一般而言，房屋結構可由建物登記權狀中得知，但除了登記權狀中可以略見端倪之外，對建物本身必須以肉眼觀察並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低。

買房不僅看機能，結構安全也相當重要，郎美囡表示，通常買房首重機能及環境，但處於多地震的地區，建築結構的安全性也相當重要，建議購屋時可參考四點。

第一，建商或營造商是否有信譽；第二，若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施（如排水、道路）是否完整；第三，家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮；第四，採用安全係數高的水電、瓦斯設備。

此外，若購買產品為夾層屋，夾層部份應避免承載過重，容易倒塌的產品，建議購屋看建築執照、技師簽證、耐震標章等，都是更有保障。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，面對隨時可能發生的地震，可事先將現金、飲用水、乾糧、保暖衣物、手電筒、電池、家中老年人病人的藥品準備好，災害不幸發生時，便於維持起生活所需，此外，為了體恤人民財產損失，財政部以從寬、從速原則協助及輔導受災之納稅義務人申請各項稅捐減免，建議民眾各項各地方國稅局洽詢、保障權益。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

地震 買房

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