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圓夢高飛 星宇航空2022年度培訓飛航員招募開跑

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募三個梯次。 星宇航空提供
星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募三個梯次。 星宇航空提供

因應機隊擴張及新機導入規劃，星宇航空（2646）持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23:59開放履歷投遞。凡中華民國國籍，具大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格之英文檢定證明，請把握機會至星宇航空招募網站報名，申請參加培訓計畫，實現飛行夢想。

星宇航空將於今年底進行第四梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「筆試」、「初階面試」、「團體面試」、「飛行員潛質測試」、「甲類航空體檢」及「個人專業面試」等六階段。本梯錄取學員預計於明年第三季赴澳洲受訓，接受為期約一年的訓練，受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募三個梯次。首梯參與培訓的飛航員皆已全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛。第二梯培訓飛航員也即將完訓。而於去年11月前往澳洲受訓第三梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人，平均年齡為27歲，是星宇目前最年輕、同時也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。

星宇航空表示，今年為星宇航空機隊成長最快速的一年，第三架A330neo廣體客機於上個月底正式抵台，首架A350廣體客機將於10月完成交機，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、四架A330neo及兩架A350新機。隨著疫後航空業復甦，並配合機隊導入規劃及解封後市場高運量需求，歡迎具飛行潛力的人才踴躍報名，加入星宇航空培訓飛航員計畫，透過專業嚴謹的訓練成為優秀的飛航員。

因應機隊擴張及新機導入規劃，星宇航空持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23:59開放履歷投遞。 星宇航空提供
因應機隊擴張及新機導入規劃，星宇航空持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23:59開放履歷投遞。 星宇航空提供

星宇航空

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