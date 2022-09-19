圓夢高飛 星宇航空2022年度培訓飛航員招募開跑

因應機隊擴張及新機導入規劃，星宇航空（2646）持續投入機師的人才培育，2022年度培訓飛航員招募自即日起至12月11日23:59開放履歷投遞。凡中華民國國籍，具大專以上學歷（應屆畢業生或役男亦可），並擁有合格之英文檢定證明，請把握機會至星宇航空招募網站報名，申請參加培訓計畫，實現飛行夢想。

星宇航空將於今年底進行第四梯培訓飛航員甄試作業，甄試項目分為「筆試」、「初階面試」、「團體面試」、「飛行員潛質測試」、「甲類航空體檢」及「個人專業面試」等六階段。本梯錄取學員預計於明年第三季赴澳洲受訓，接受為期約一年的訓練，受訓期間之學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空自2018年起招募培訓飛航員，截至目前已累計招募三個梯次。首梯參與培訓的飛航員皆已全數通過航路考驗，正式授階成為副機長執飛。第二梯培訓飛航員也即將完訓。而於去年11月前往澳洲受訓第三梯成員，將於年底完訓返台，此梯次共14人，平均年齡為27歲，是星宇目前最年輕、同時也是最快結訓的一梯，在返台接受進階的各項訓練後，可望在明年底上線執飛。