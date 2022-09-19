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花東強震心驚！房仲揭看屋4重點「降低風險」 比較三種建築結構

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

花東連續兩天發生強震，造成房屋倒塌，再度引發民眾對住宅結構安全危機感，大家房屋企研室副理郎美囡表示，房屋結構可由建物登記權狀中得知，不同結構有不同抗震效果，但重點還在工法是否落實。

她表示，除了登記權狀外，也必須觀察建物本身並輔以包括周邊環境的客觀條件，才能將風險降到最低。

郎美囡表示，通常買房首重機能及環境，但處於多地震的台灣，建築結構安全性也很重要，建築結構主要可分為RC（鋼筋混凝土）、SRC（鋼骨鋼筋混凝土）、SC（純鋼骨）三種，其中SC耐震度高，但地震搖晃大，RC技術純熟，比較不晃，SRC則介於二者之間。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

郎美囡表示，除了參考結構，建議購屋時可參考以下四個重點，以降低風險。

1.建商或營造商是否有信譽。

2.若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施，如排水、道路，是否完整。

3.家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮。

4.採用安全係數高的水電、瓦斯設備。

此外，若購買產品為夾層屋，夾層部份應避免承載過重，容易倒塌的產品，購屋看建築執照、技師簽證、耐震標章等，都是更有保障。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，面對隨時可能發生的地震，可事先將現金、飲用水、乾糧、保暖衣物、手電筒、電池、家中老年人病人的藥品準備好，災害不幸發生時，便於維持起生活所需。

此外體恤人民財產損失，財政部以從寬、從速原則協助及輔導受災納稅義務人申請各項稅捐減免，建議民眾各項各地方國稅局洽詢、保障權益。

地震 建商

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