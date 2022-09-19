時代立委籲找振興解方 讓郵輪產業紮根台灣

受疫情影響，全球多國祭出郵輪禁航令，郵輪及旅行業、製造業等相關產業鏈面臨前所未有的景氣寒冬，近期逐漸有復甦的趨勢，時代力量立委陳椒華表示，目前全球已有八成郵輪復航，呼籲朝野一起討論郵輪產業振興方案，共同找解方。

陳椒華說，郵輪風潮在亞洲逐步醞釀並且持續拓展，各郵輪公司相繼投入亞洲市場，台灣地處亞洲樞紐地帶，往北可和日、韓結合，往南可與新加坡、菲律賓等國合作，往東可和南太平洋海島如斐濟、大溪地聯合，具有極大的市場發展潛力。

陳椒華根據國際郵輪協會「2019年亞洲郵輪部署與運能報告」指出，基隆港已經超越上海港，正式成為亞洲第二大郵輪港口，而2020年全球郵輪年度調查報告也顯示，台灣郵輪產業躋身全球郵輪市場前十位，「可見台灣孕藏強大的郵輪產業發展商機，是一個巨大的藍海市場」。

陳椒華說，在與COVID-19疫情共存的新常態下，各國國境逐漸解封，目前全球有八成的郵輪復航，日前媒體報導公主郵輪宣布明年從歐洲派派一艘10萬噸級郵輪掛靠基隆港，「是件莫大的好消息」，呼籲政府和相關單位早日做好「後疫情」危機處理和防制作為，為復航和邊境管制解除做準備。

陳椒華指出，台灣是海洋國家，擁有堅強的海洋產業實力，也有完善的港埠設施，如何加強整合並完善郵輪產業供應鏈，鼓勵企業以台灣為母港投資經營亞洲郵輪旅遊航線，活絡台灣就業機會、帶動地在觀光發展，是她在交通委員會持續努力的目標之一，希望台灣品牌競爭力能再提升，讓郵輪產業紮根台灣。

陳椒華表示，交通部觀光局本月初修正辦法，延長獎助期限到2025年底，希望藉此復甦郵輪和觀光產業，「但這樣還不夠」，她認為台灣應該要有更長遠的規劃，才能充分掌握這個跨產業、高連動性的新契機。