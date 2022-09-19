台泥孫公司獲歐盟基金挹注 歐洲建置215座純綠電充電站

台泥企業團全球布局能源產業，在歐洲有重大進展。台泥（1101）子公司NHOA旗下、專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co. 今（19）日宣布，獲歐盟青睞，取得「歐洲設施連接基金」（CEF Fund）2,270萬歐元（約新台幣7.1億元）的資助計畫，協助提升歐洲交通基礎設施。

Atlante Co.將在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置215個電動車快速充電站，充電站100%使用綠電並且結合儲能，可提供超過1,400個快充車位。一旦建置完成，NHOA旗下的Atlante Co.所有快充和超充站點將與國家電網整合，創建全球最大的虛擬電廠之一。

「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)是歐盟重要的融資工具，旨在支持歐洲建設新的交通基礎設施或是修復和提升現有的交通基礎設施。透過替代燃料基礎設施(AFIF)提案，歐盟將提供歐洲24項交通計劃，共2.925億歐元的財政支援，包括設置電動車充電站、建置加氫站和機場地勤服務的電氣化。

Atlante已提交並獲得兩項資助計畫，共建置215個電動汽車快速充電站，包含700多個快充樁，可提供超過1,400個快充車位，範圍涵蓋歐洲四大國，包括義大利70站，法國55站，西班牙55站，葡萄牙35站。

目前公路運輸佔歐盟碳排放量的70%，加上歐盟目標到2050年將排放減少90%，因此歐盟迫切需要加速朝向綠色運輸轉型，擺脫對化石燃料的依賴。有了歐盟資金的支援，Atlante Co.將能加快推動充電站的建置，為現有和未來的電動車主提供更多的充電選擇。

Atlante Co.快充站將位於全歐交通網絡(TEN-T)沿線、停車場和城市中心點。所有充電站100%綠電供電，並且全部採用模組化設計，搭配儲能系統，以管理離尖峰充電以及太陽能發電。一旦開發完成，將與國家電網整合，成為全球最大的虛擬電廠之一。

Atlante Co.正積極開展南歐最大且為使用再生能源結合儲能的快速充電網路，目標是2025年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙安裝5,000個快速和超快速充電樁，到2030年建置超過3.5萬個。