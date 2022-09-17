星宇航空9月調薪 華航、長榮航年初已完成調薪跟晉升

星宇航空即將9月30日登錄興櫃，9月員工也整體調薪和晉升幅度平均近5%；國內的航空龍頭華航、長榮航年終、紅利及調薪早就落袋。其中，華航發6個月年終獎金，今年調薪幅度平均不低於公教人員4%，今年年中還加發員工酬勞；據了解，長榮航空去年年終獎金加紅利約在2.5-3.5個月之間，今年元月已經完成調薪，現在正準備明年的調薪作業。

航空業界人士表示，華航、長榮航今年的年終、紅利及人員晉升調薪早就在上半年就都宣布；根據過去的作業時間表，現在已經開始啟動新年度的調薪、晉升規劃；星宇航空在這個時間點宣布調薪規劃，時間點算是蠻特別。

張國煒一手創立星宇航空，預計9月28日舉辦興櫃前法說，市場推估登錄興櫃時間將於9月30日，全面搶攻後疫情時代航空復甦商機，推動IPO及擴大機隊航線布局，今天也宣布啟動調薪。

星宇公司自2017年籌設、開航至今已滿5年，員工人數已超過1900人以上，其中超過3成員工任職滿3年以上，從星宇籌備階段，到航空業最艱苦的疫情時刻，一路與公司共同打拚。

在疫情即將過去之際，星宇航空感謝同仁付出，為接下來疫情後衝刺發展做足佈局準備，星宇航空於9月分進行加薪及晉升作業，調幅依個人年資及表現有所不同，整體調薪和晉升幅度金額平均近5%。

在全球航空業都哀鴻遍野，華航2021年全年整體營運寫下佳績，董事會通過年終獎金6個月基本薪，新年度調薪幅度平均不低於公教人員4%；而且今年年中華航還發給每位員工一筆員工酬勞。

長榮航空每年年底均會依公司營運狀況討論年終獎金發放、薪資調整作業；就算受到疫情衝擊，客運量急降的情況下，長榮航空於去年12月已發放年終獎金慰勉員工的辛勞，並於今年1月進行加薪作業以及3月發放員工酬勞。