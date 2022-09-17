聽新聞
test
0:00 / 0:00
星宇航空宣布加薪和晉升5% 感謝員工共同打拚艱苦時刻
星宇公司今天表示，在疫情即將過去之際，除了感謝同仁的付出，同時也為接下來疫情後衝刺發展做足布局準備，星宇航空於9月份進行加薪及晉升作業，調幅依個人年資及表現有所不同，整體調薪和晉升幅度金額平均近5%。
星宇航空自2017年籌設、開航至今已滿5年，星宇表示，員工人數已超過1900人以上，其中超過3成員工任職滿3年以上，從星宇籌備階段，到航空業最艱苦的疫情時刻，一路與公司共同打拚。
星宇航空目前以空中巴士為主，目前機隊共12架飛機，以中長程機型A321neo及A330neo為主，並於今年第四季引進全台首架唯一配備頭等艙的A350 XWB，預計2022年機隊規模將達19架，2023年將達25架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言