星宇航空宣布加薪和晉升5% 感謝員工共同打拚艱苦時刻

星宇公司今天表示，在疫情即將過去之際，除了感謝同仁的付出，同時也為接下來疫情後衝刺發展做足布局準備，星宇航空於9月份進行加薪及晉升作業，調幅依個人年資及表現有所不同，整體調薪和晉升幅度金額平均近5%。

星宇航空自2017年籌設、開航至今已滿5年，星宇表示，員工人數已超過1900人以上，其中超過3成員工任職滿3年以上，從星宇籌備階段，到航空業最艱苦的疫情時刻，一路與公司共同打拚。

星宇航空目前以空中巴士為主，目前機隊共12架飛機，以中長程機型A321neo及A330neo為主，並於今年第四季引進全台首架唯一配備頭等艙的A350 XWB，預計2022年機隊規模將達19架，2023年將達25架。