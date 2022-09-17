金門辦國家海洋日 台化：回收廢漁網推動資源再利用

由台化（1326）暨王長庚公益信託贊助的Formosa玩具基地，今（17）日受金門縣政府邀請，參與「國家海洋日」活動，宣導海洋保育及落實漁網回收消除生態危機。台化表示，傳達公私部門通力合作，找出解決廢棄漁網回收再利用的方法外，更期待民眾能一起關注海洋保護議題。

金門縣政府為強化縣民保護海洋意識，促進民眾關注海洋廢棄物議題，特於金門縣新湖漁港舉辦2022年「資源循環 永續海洋」國家海洋日活動，邀請民眾共同參與海漂垃圾清除、瞭解廢棄漁網分類回收方式及學習海洋環境教育知識。

金門縣環保局指出，由於金門四面環海，長期以來面臨海漂垃圾的挑戰，對於海洋生態影響很大，每年縣府亦清除大量的保麗龍及廢棄漁網等海洋廢棄物。自2021年與台化公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道與機制後，已完成約70公噸的廢棄漁網回收再利用，轉製成環保機能服飾等產品，讓海洋廢棄物得以循環經濟模式轉化為再生產品，對於海洋環境貢獻一份心力，未來也將持續運作廢棄漁網回收再利用作業，用以消除生態汙染的危害。

台化表示，藉由這次參與縣府舉辦的國際海洋日活動，我們期待民眾能關注海洋保護議題，傳達公私部門通力合作，可以找出解決廢棄漁網回收再利用的方法外，其實民眾在家裡也可以與孩童一起為海洋生態盡一份心力。

這次活動Formosa玩具基地特別設計專屬環境教育課程，在現場宣導塑膠材質的7大種類，教導孩童辨識生活中各種塑膠瓶罐的塑膠材質編碼與分類方式，另外透過二手玩具拆解課程，讓孩童體驗拆解玩具的樂趣，並在玩樂過程中學習將不同材質的玩具零件分類與回收，達到寓教於樂的功能。