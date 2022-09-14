快訊

追81分鐘送醫真相 恩恩爸：竟還有胡說八道增加我們痛苦

【即時短評】張善政案 行政機關不該配合選舉和稀泥

華固攜正大 北投奇岩都更案兩年後變四棟頂級智慧商辦

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

華固建設（2548）今（14）日公告攜手正大集團共同開發「北投奇岩都更案」近6,000坪地，全案規劃打造四棟智慧綠能頂級商辦園區。

華固建設，全案將以園區型之智慧綠能頂級商辦做規劃，將打造地上26~28樓、地下四樓之四棟高規格商辦，惟全案還需進行都更，初估相關程序約兩年，最快2024年後才會推出。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，該案為台北市罕見基地面積近達6,000坪土地，且未來將以高規格智慧綠能頂級商辦釋出，距捷運唭哩岸站僅需步行三分鐘，對有大型自用總部大樓之買方有高度吸引力。

基地面積高達5,875.15坪的「北投奇岩都更案」，鄰近承德路、公館路、北投路，全案華固建設預計分回47~55%。

商辦 都更

延伸閱讀

綠票倉搶票 黃珊珊北投市場拜票被婦比倒讚、嗆變色龍

北投建案工地疑保麗龍燃燒釀火警 濃煙直竄1人送醫

徐匯—北投聯合舉辦「民俗慶中秋」雲交流

終年煙霧瀰漫人稱「鬼湖」北投地熱谷熱到能煮溫泉蛋

相關新聞

桃廠與台石油工會第六分會聲明 秉持保障勞動權益精神

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早參訪中油桃園煉油廠。賴香伶表示，桃園煉油廠工會幹部跟我陳情，針對煉油廠部分勞務委外基層勞工...

台中建築經營協會今邀勤友光電董座分享全球碳中和之路

歐盟預計最快明年開始課徵碳邊境稅，建築業如何因應？台中市建築經營協會9月份大師講座今天邀請台灣數位企業總會理事長、勤友光...

從疼惜台灣到環境永續 大金空調多管齊下邁向碳中和

依循聯合國SDGs永續發展目標的大方向，ESG也受到全球企業高度重視，日前成功大學與臺北科技大學共同主辦「建設業邁向淨零...

伊頓綠色DNA電力品質管理解決方案 解半導體業電力難題

降壓、跳電事件頻傳，光是今年，新竹科學園區就在3月與5月各出現一次電壓驟降事件，讓廠商困擾不已。伊頓（Eaton）於SE...

房市降溫 房地合一稅連續3個月衰退

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增幅度仍達135%，不過個人的房地合一稅...

TOYOTA 跨界打造虛擬網紅正妹「Zora」

為了更貼近年輕族群，和泰汽車（2207）代理的TOYOTA除了經營多元的社群平台，藉此拉近與消費者距離，最近打出汽車品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。