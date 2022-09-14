華固攜正大 北投奇岩都更案兩年後變四棟頂級智慧商辦
華固建設（2548）今（14）日公告攜手正大集團共同開發「北投奇岩都更案」近6,000坪地，全案規劃打造四棟智慧綠能頂級商辦園區。
華固建設，全案將以園區型之智慧綠能頂級商辦做規劃，將打造地上26~28樓、地下四樓之四棟高規格商辦，惟全案還需進行都更，初估相關程序約兩年，最快2024年後才會推出。
第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，該案為台北市罕見基地面積近達6,000坪土地，且未來將以高規格智慧綠能頂級商辦釋出，距捷運唭哩岸站僅需步行三分鐘，對有大型自用總部大樓之買方有高度吸引力。
基地面積高達5,875.15坪的「北投奇岩都更案」，鄰近承德路、公館路、北投路，全案華固建設預計分回47~55%。
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