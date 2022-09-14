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國建、三井強強聯手 拿下新竹市北區都更案最優申請人

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

國泰建設（2501）今（14）日公告，與台灣三井不動產聯手拿下「新竹市北區崙子段都更案」最優申請人；國建指出，該案分為兩大區塊，基地各逾2,000坪，總開發面積逾4,000坪，預計今年12月簽約，規劃打造五大棟住宅開發案。

國泰建設副總暨發言人林清樑表示，這次為國建與三井強強聯手、首度攜手拿下政府標案，由於三井在商業不動產開發具有優勢，雙方屬互補雙贏合作模式，因此順利拿下此都更案，預計12月簽約。

「新竹市北區崙子段都更案」最優申請人由國泰建設、台灣三井不動產聯手拿下，該案位於經國路一段、延平路一段，分為兩塊基地，A基地約2,100餘坪、B基地約2,300多坪，總計全案面積逾4,000坪。

國泰建設持續深化與台灣三井不動產合作，雙方今第六度合作拿下「新竹市北區崙子段都更案」最優申請人。

國泰 都更

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