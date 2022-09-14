台泥董座張安平：走低碳並不簡單 需要時間和思想
台泥（1101）近年來積極推動綠色環保ESG，董事長張安平表示：「無論是歐亞非都出現有史以來最奇怪的高溫、火燒以及大水，加上通膨與疫情衝擊，下半年和明年會是辛苦的，台泥需要各位的支持與合作，朝低碳走下去是我們這一代的責任。」他並強調：「走低碳的方法並不簡單，最重要是需要時間和思想，如果對各位供應商有所幫助，台泥很願意提供協助。」
台泥企業團今（14）日舉辦2022線上供應商大會，共邀集兩岸共331家供應商參與，共有10家廠商入榜「台泥供應商永續卓越獎」，今年還增設「永續進步獎」，以表揚永續評鑑進步幅度前三名的廠商，台泥亦與現場伙伴分享永續管理方法，協助供應鏈廠商轉型。
今年台泥大會主題為「低碳循環、永續未來」，共有來自台灣及中國大陸共331家供應商參加。台泥物料部資深協理黃麟添特別說明，台泥實行ISO37001反貪腐、反賄賂政策，提供更公平、透明的採購機制，未來台泥也將接軌國際趨勢，供應商永續問卷除溫室氣體管理、將加入生物多樣性議題。
為鼓勵投入ESG作為，今年兩岸共10家績優供應商入榜「台泥供應商永續卓越獎」，並增設「永續進步獎」以表揚永續評鑑進步幅度前三名的伙伴，致贈台泥水泥獎座。
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