邑昇開拓e-bike事業 PCB庫存調整Q4持平看待
PCB廠邑昇（5291）今（14）日表示，PCB因客戶庫存調整對第4季相關PCB表現持平，另外積極推動自家e-bike事業。
邑昇表示，近年來持續展開多角化經營政策，透過自有品牌「DOSUN」切入LED自行車燈市場，2019年起開始投入e-bike電動輔助自行車研發，並於今年歐洲最大EuroBike自行車展上推出三款車型，正式於海外展出亮相，未來將成為邑昇主要成長動能之一。
邑昇也說，開拓海外市場商機，亦不忘根留台灣，e-bike所有車款將全由台灣在地生產製造，前三批次上千輛e-bike，均與台灣自行車廠合作組裝，未來亦不排除與在地廠商有更進一步的策略合作，或是自行購地建造自有組裝產線，待訂單穩定挹注後，將成為邑昇集團穩健營運的第三隻腳。
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