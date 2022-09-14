萬海總座謝福隆：第4季近洋線旺季效應可期

萬海（2615）明年開始進入大規模的交船，今天法說總經理謝福隆表示，隨著第4季近洋線的傳統旺季即將到來，近洋線旺季可期；長程線的部分，要注意運價跌之後，各大通路商會不會出現補庫存效應；萬海未來三年內還有近千億元的新船要交船，全面強化萬海全球競爭力。

謝福隆表示，今年上半年全球貨櫃輪運價大跌，主要受到大陸疫情封控措施，全球通膨壓力高升，需求減少；但大家不要過度悲觀，運價變化要觀察市場需求是否持續增加，全球庫存量的去化情況；再加上運價急速回檔後，會不會出現各大通路商回補庫存商機。

現在處於全球運價急速下跌的走勢，規模較小的船舶會開始退出北美市場；其次；其次，IMO推動後，這些不符合規定的船舶，目前看到的統計數字，超過20年以上的船舶約占總市場運力約10%，剛好可以抵銷新增的運力；第三，歐美、大陸受到疫情、俄烏戰爭，各國都會有各項振興經濟政策，全球貨量市場會逐漸恢復，萬海也會審慎去因應市場變化，提供服務。

謝福隆進一步表示，萬海看好海運市場前景，擴大資本支出，預計2022年資本支出的金額為13.1億美元、2023年15.36憶美元、2024年7.5億美元；折算台幣分別為393億元、461億元及225.6億元。

雖然近期市場突然變壞，謝福隆表示，萬海要不斷提升自有船舶比重，購入自有船舶可以強化市場競爭力外，自有船舶成本比租船低，營運上可以更有競爭力。

新船的買入是強化公司競爭力，擴大北美市場發展，同時長期的環保減碳規劃，滿足未來的市場需求。在船隊擴充下，優先考量各種市場需求的急迫性，接著考量到長期發展，所以萬海不只是買進新船，也買了20艘二手船，這些船早就在市場上提供服務。