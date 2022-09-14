快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

國民黨中常會通過鍾東錦、徐正文開除黨籍案 即刻生效

二次確診潮來襲 超商快篩試劑銷量周成長三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
超商快篩試劑銷量周成長3成。圖/萊爾富提供
超商快篩試劑銷量周成長3成。圖/萊爾富提供

中央流行疫情指揮中心連續兩日公布國內新增的COVID-19確定病例，分別是49,540例和46,795例本土個案，顯見中秋節後疫情有升溫趨勢。根據萊爾富內部數據觀察，最近一週的快篩試劑銷量也較前一週成長近3成，民眾對於快篩試劑的詢問也有增加。

萊爾富表示，為便利民眾採買快篩試劑的需求，目前除了販售政府提供的政府亞培抗原快篩檢驗套組之外，也持續引進羅氏抗原自我檢測套組、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組（1入）、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組（5入）、銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒，以及家用型10入裝的亞培抗原快篩檢驗套組等快篩商品。

提供民眾便利選購與祭出優惠，自即日起至10月18日前，銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑1入裝特價150元、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒2入裝特價250元、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組1入裝，一次買3盒特價499元，現省26元，一次購買5入裝檢驗套組，售價875元，則享優惠價799元，另外家用型10入亞培抗原快篩檢驗套組也享特價1,699元，實際販售將依各門市庫存為主。

快篩試劑

延伸閱讀

補刀控陳時中擋BNT 國台辦：設障礙拖延上海復星供貨

新北確診再上升一周破5萬 今起開放第4期疫苗預約

南投縣確診+910累計破9萬 每日擴散上升40%

高雄新增1例登革熱病例 活動史與已確診個案重疊

相關新聞

台北神秘三大地主之一曝光！「名下多少土地很難算」

隆遠集團投資興建的「心仝聚」今(14）日公開，個案位於北投士林科學園區，規畫地上20層，地下5層，開價每坪110萬到13...

房市持續降溫！房地合一稅連續3月衰退

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，已經連續三個月走跌，是房地合一稅上路以來首...

房市降溫 房地合一稅連續3個月衰退

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增幅度仍達135%，不過個人的房地合一稅...

TOYOTA 跨界打造虛擬網紅正妹「Zora」

為了更貼近年輕族群，和泰汽車（2207）代理的TOYOTA除了經營多元的社群平台，藉此拉近與消費者距離，最近打出汽車品牌...

軌道經濟發酵！新北兩大交通將完工 這幾站房價漲1成

軌道經濟持續發酵，新北市近年積極推動軌道建設「三環六線」，連接北北桃生活圈，其中，安坑輕軌與捷運三鶯線預計分別於今年底、...

台北神秘大地主曝 百年家族手握200公頃土地

源自大稻埕的百年家族「隆遠集團」為台北神秘三大地主之一，其集團投資興建的「心仝聚」今（14）日公開，該案位在北投士林科學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。