二次確診潮來襲 超商快篩試劑銷量周成長三成

中央流行疫情指揮中心連續兩日公布國內新增的COVID-19確定病例，分別是49,540例和46,795例本土個案，顯見中秋節後疫情有升溫趨勢。根據萊爾富內部數據觀察，最近一週的快篩試劑銷量也較前一週成長近3成，民眾對於快篩試劑的詢問也有增加。

萊爾富表示，為便利民眾採買快篩試劑的需求，目前除了販售政府提供的政府亞培抗原快篩檢驗套組之外，也持續引進羅氏抗原自我檢測套組、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組（1入）、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組（5入）、銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒，以及家用型10入裝的亞培抗原快篩檢驗套組等快篩商品。

提供民眾便利選購與祭出優惠，自即日起至10月18日前，銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑1入裝特價150元、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒2入裝特價250元、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組1入裝，一次買3盒特價499元，現省26元，一次購買5入裝檢驗套組，售價875元，則享優惠價799元，另外家用型10入亞培抗原快篩檢驗套組也享特價1,699元，實際販售將依各門市庫存為主。