永聯物流關係企業艾立運能完成A輪募資 估值達5.7億元

新世代智慧物流產業領頭羊永聯物流開發關係企業艾立運能13日宣布以估值新台幣5.7億元完成A輪募資，本輪引進聯訊創投、新光三越百貨、中興巴士集團的指南客運及淡水客運等共同投資。艾立運能成立於2018年，以「讓運輸更單純」為品牌核心價值，透過建立數位運能平台及布建關鍵核心運輸基礎建設，打造新世代物流運輸生態圈。艾立運能本次募得資金將用於布建第一哩路及中間哩路運輸網絡、拓展冷鏈運輸、全方位優化運輸體驗及延攬跨領域人才。

艾立運能總經理林炫伯表示，過去幾年全通路帶動消費型態轉變、大型倉儲設施興起、企業更重視物流透明度，三個不可逆的趨勢導致市場對第一哩路及中間哩路運輸的期待日益增高，然而，在現行相對破碎的運輸承運市場中，多數中小型車行缺乏車輛以外的關鍵運輸基礎建設，導致需求與供給缺口擴大。艾立運能將通過軟硬體整合的平台運輸解決方案滿足企業主的需求，並協助夥伴車行升級轉型。

艾立運能A輪募資引進集結來自多元領域的策略投資人，包含聯訊創投、新光三越百貨、中興巴士集團的指南客運及淡水客運等。艾立運能期望將新世代物流運輸理念帶入產業，結合投資人的產業經驗和資源，激發更多可能性，並提供業者更精準且符合第一線人員使用習慣的解決方案，協助企業為未來擴大部署產業競爭力，共創互利前景。聯訊創投總經理周德虔表示，全通路為台灣產業供應鏈帶來新變局，運輸成為未來企業致勝關鍵之一，期望藉由本次的投資，攜手為台灣運輸業帶來更多正向改變。

受疫情影響宅經濟崛起，運用科技形塑最後一哩路的快速體驗已為新常態，而第一哩路和中間哩路運輸卻仍有強勁需求未被滿足。艾立運能鎖定需求缺口，秉持設計思維並從人性化角度出發，期望透過數位運能平台及關鍵核心運輸基礎建設，從根本提供更好的資源利用率、效率和物流運輸透明度，讓生態圈的夥伴更能專注於發展自身專業範疇，並藉由艾立運能的資源升級體驗和服務，為生態圈帶來正向循環。

此外，運輸業者也為物流運輸生態圈中相當重要的一環，缺工、司機平均年齡攀升、司機非年輕人就業選項，為產業共同面臨的問題。艾立運能以司機的就職條件為優先考量，創建艾立學院增加司機專業訓練（安全、健康、法律課程等）並提升福利，為司機打造專業、舒適且安全的工作環境，從問題源頭解決，以期吸引更多司機加入。