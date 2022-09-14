Global Mall本月起引進超過40家新櫃 拚業績成長逾10%

冠德（2520）轉投資Global Mall在9、10月共引進超過40家新櫃，其中以板橋車站、新北中和及屏東市改裝幅度最高。Global Mall表示，今年秋季改裝以「體驗互動提升」、「質感生活進化」及「新味覺療癒美食」為主軸，導入體驗手作、餐飲美食、美型家電到機能型服飾新櫃接力登場，預計整體改裝後帶動該櫃位業績成長10%以上。

因應消費者在疫情與通膨影響下改變的消費習慣，不再只注重CP值，轉而更注重符合心中質感與滿足的VP值（價值感受），Global Mall近期引進新櫃包括全台首家史萊姆輕食館PILALA皮拉拉、一号基地、POKE GO波奇走走、2ndSTREET、Beutii質感家電選品、ONE BOY、米塔炙燒牛排專門店等，其中更有多個為百貨或新北、屏東首店品牌。

在暑假、國旅補助以及中秋連假出遊潮帶動下，人潮回籠湧入，Global Mall暑假迄今業績大幅攀升，較去年同期成長近一倍，而累計前八月業績則成長近40%，為持續加熱買氣，搶先暖身即將來到的週年慶，Global Mall「秋季新生活」檔期放大絕，不僅放大點數回饋，點數5倍送、1點換100元購物金，並擴大行動支付合作及祭會員專屬百萬旅遊獎大放送。

位於多鐵共構的Global Mall板橋車站，9、10月改裝幅度最高，共計達15家新櫃，為擴大年輕上班族客群，改裝主打「氣味」質感生活，從美食香氣、香氛氣息帶給消費者全新體驗。在餐飲上引進多家百貨或新北首店TOGO美食及主題餐廳，包括將於9月中開幕，主打新鮮自由配的夏威夷生魚飯「POKE GO波奇走走」新北首店，同時還有主打日式咖哩、親子丼快餐的「和洋食事」，加上網路高人氣的「凱莉小姐LADY KELLY」開出新北首店。此外，9月中開幕的還有以義大利麵、燉飯為主的「義饗屋」。而2樓主題餐廳也將有生力軍加入，「一号基地」百貨首店將於10月初登場。

Global Mall新北中和秋季改裝則著重於親子體驗停留經濟、VP值質感生活的升級，共計改裝12家新櫃，包括9月底引進全台首創史萊姆輕食館「PILALA皮拉拉」，為全台首間結合親子複合式輕食的史萊姆手作品牌，10月初還有「GAME休閒館」也將於3樓登場。另，針對不同客群需求導入質感生活、強調機能之多元品牌，包括針對女性嚴選設計家電的「Beutii」質感家電選品、機能運動休閒服飾「VOUX」、BH歐洲健身器材、精選健康家電複合式店「BEREST 彼翼健康智品」、葡萄牙香氛品牌「CASTELBEL」、日本女鞋「ORiental TRaffic」、女性品味內衣「曼黛瑪璉」、義大利嬰幼用品「chicco」等。

此外，在餐飲美食也引進多家新北首店，包括主打廣西柳州風味小吃螺螄粉「炎螺王」、南洋肉骨茶及海南雞飯南洋風十足的「峇峇南洋料理」、天然現榨「三也木瓜牛奶」皆在9、10月輪番登場。

Global Mall屏東市也首度進行大幅改裝，瞄準年輕、上班族客群，秋季引進人氣美食、機能休閒、生活雜貨等共6大新櫃接力登場，其中更有3家品牌為首度插旗屏東市，包括主打CHOICE等級濕式熟成牛排「米塔炙燒牛排專門店」，以及近期人氣爆表的舒適機能衣著「ONE BOY」都將於9月底登場，而戶外機能服飾「WILDMEET」也在近期開幕。