TOYOTA 跨界打造虛擬網紅正妹「Zora」

為了更貼近年輕族群，和泰汽車（2207）代理的TOYOTA除了經營多元的社群平台，藉此拉近與消費者距離，最近打出汽車品牌從沒嘗試過的「網美牌」；推出社群爆紅正妹「Zora」，Zora雖然才初在社群上登場兩天，亮麗的外型已引起廣大鄉民的注意及討論。

和泰車代理的TOYOTA結合AI技術，設計出與真人近乎100% 相似的虛擬KOL，跳脫以往汽車品牌只能展示車輛的刻板印象，展現潮流、有趣、又親民的品牌新面貌，同時更藉由Zora的亮麗登場，搭起品牌與年輕世代間的嶄新連結。

日前在Dcard熱門文章中颳起「這女的是哪位?」詢問風潮，因為許多參與《全明星運動會》節目的藝人，毛弟、王品澔以及徐謀俊等人IG限時動態上都可見到神秘女子Zora的身影，完美身材卻不露臉令網友好奇心發作，紛紛留言詢問「她到底是誰啊？身材很好 太令人好奇了吧」、「光看照片我就暈船了怎麼辦」、「求正妹IG！」不少民眾敲碗真面目。

然而，Zora的真實身份讓人大吃一驚，竟是TOYOTA為社群打造的「完美網紅」！這位爆紅正妹Zora今年26歲，是位台日混血的女生，個性坦率開朗、喜歡戶外活動，也喜愛說走就走的隨性旅行。高顏值長相、穿搭技巧超好的Zora在社群掀起不少討論度，無論是無暇到超乎現實的外貌身材，親民十足、風趣可愛的個性，或是與藝人逼真的限時動態互動，都讓人難以相信她是一位虛擬人物。