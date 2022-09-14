動力電池進入高速發展期 預計2030年裝機規模超過3TWh

在全球淨零碳排目標的驅動下，道路交通領域電動化轉型加速，全球新能源汽車產業正處於快速成長期，拉動動力電池需求高速增長，據TrendForce研究顯示，至2024年全球動力電池市場裝機規模預計將從GWh 邁進TWh，至2030年將超過3TWh，其中，中國動力電池裝機規模預計將占據全球約45%。

面對電動汽車領域TWh規模市場需求的到來，全球主流動力電池廠商正加速擴建產能，疊加電化學儲能廣闊的市場空間，電池廠商產能擴張速度和規模遠超之前。據TrendForce統計，包含寧德時代、LG新能源、比亞迪、中創新航、三星SDI、松下等主流電池廠商在內的全球前十大動力電池廠商，至2025年的動力&儲能電池產能規劃達到了4.2TWh，中國廠商約占3.1TWh，電池產能擴張速度和規模領先全球。

值得注意的是，由於電動汽車和電化學儲能市場需求的高速成長，動力&儲能電池景氣度高漲，使得新能源電池上游關鍵原材料供需失衡，尤其是處於最上游的鋰、鈷、鎳等關鍵資源端，供給增速不及下游需求增速，造成動力電池產業鏈的快速擴張受到最上游鋰、鈷、鎳等礦產資源端擴產週期的制約，導致近年來動力電池製造成本攀升，從而出現近年來越來越多的下游電池廠商，甚至電動車整車企業不斷加碼入局產業鏈最前端的礦產資源，以期加快資源端的供給速度。

TrendForce認為，面對動力電池產業TWh智造時代的來臨，不僅對產業鏈上游鋰、鈷、鎳等資源端的供給增速提出巨大挑戰，同時也考驗設備廠商能否快速回應客戶產能持續擴張的需求以及大規模製造對設備能效的提升和降本的需求。目前受制於動力電池產業鏈最前端的礦產資源擴產週期，短期內以碳酸鋰、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價格難以顯著下滑，電池降本的壓力在2024年之前仍然較大，但高價鋰也將加速鈉離子電池技術在儲能和低速電動汽車領域的規模應用，同時隨著產業鏈上下游企業聯合對上游鋰、鈷、鎳資源端資本投入的加大，都將有助於加快緩解資源端供應緊張的局勢。