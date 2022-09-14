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台北神秘大地主曝 百年家族手握200公頃土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「心仝聚」接待中心。記者朱曼寧／攝影
「心仝聚」接待中心。記者朱曼寧／攝影

源自大稻埕的百年家族「隆遠集團」為台北神秘三大地主之一，其集團投資興建的「心仝聚」今（14）日公開，該案位在北投士林科學園區，總銷40億元，開價每坪110萬到130萬元。隆遠集團董事長莊子華表示，從曾祖父開始就四處買地，雙北市不少行政區等都有土地，雖然曾歷經《耕地三七五減租》土地改革，但家族手上仍有約200多公頃的土地，未來也會慢慢適時推出新案。

莊子華表示，從祖先手上繼承不少土地，目前隆遠集團名下有多少土地，其實很難估算，目前包括北市內湖、大直、士林、萬華、社子島、新北市淡海新市鎮、八里等都有土地，集團大約兩年會推出一個新案，未來還會在新北市淡水一帶推出養老村、長照宅等，希望落實永續的精神。

莊子華認為，土地不應該閒置，要有所運用，土地才有活力，因此除了「隆遠心仝聚」的住宅產品，也規劃樂齡宅、商辦、音樂廳等類型，未來發展不限於住宅產品，期望為社會創造更大更多元的價值。

作為台北市神秘大地主之一，向來很少於鏡頭前曝光，莊子華說，其實已經百歲高齡的母親，曾有個家訓是「不要接受採訪」，因此過去也鮮少在媒體上曝光，不過現在要推案，所以就破例了，現在也希望將隆遠集團的作品及百年的宏觀思考視野，傳遞下去，也特別關注在使用者的舒適貼心、建築結構的耐久安穩、城市美學的雋永，以為城市再添百年的人文地景。

「心仝聚」基地面積525坪，規劃興建地上20層，地下5層，規劃坪數35、38、73坪，而「心仝聚」就位在北市科，未來可受惠人口紅利、產業群聚等，負責代銷的璞園建築表示，北士科園區現已有中鼎工程、新光紡織、士林電機、新光人壽、代工大廠仁寶電腦與康舒科技營運總部大樓等知名上市櫃企業陸續入駐，預計可帶動高達3.5萬就業機會，未來房市發展可期。

隆遠集團董事長莊子華。記者朱曼寧／攝影
隆遠集團董事長莊子華。記者朱曼寧／攝影

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