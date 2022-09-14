台北神秘大地主曝 百年家族手握200公頃土地

源自大稻埕的百年家族「隆遠集團」為台北神秘三大地主之一，其集團投資興建的「心仝聚」今（14）日公開，該案位在北投士林科學園區，總銷40億元，開價每坪110萬到130萬元。隆遠集團董事長莊子華表示，從曾祖父開始就四處買地，雙北市不少行政區等都有土地，雖然曾歷經《耕地三七五減租》土地改革，但家族手上仍有約200多公頃的土地，未來也會慢慢適時推出新案。

莊子華表示，從祖先手上繼承不少土地，目前隆遠集團名下有多少土地，其實很難估算，目前包括北市內湖、大直、士林、萬華、社子島、新北市淡海新市鎮、八里等都有土地，集團大約兩年會推出一個新案，未來還會在新北市淡水一帶推出養老村、長照宅等，希望落實永續的精神。

莊子華認為，土地不應該閒置，要有所運用，土地才有活力，因此除了「隆遠心仝聚」的住宅產品，也規劃樂齡宅、商辦、音樂廳等類型，未來發展不限於住宅產品，期望為社會創造更大更多元的價值。

作為台北市神秘大地主之一，向來很少於鏡頭前曝光，莊子華說，其實已經百歲高齡的母親，曾有個家訓是「不要接受採訪」，因此過去也鮮少在媒體上曝光，不過現在要推案，所以就破例了，現在也希望將隆遠集團的作品及百年的宏觀思考視野，傳遞下去，也特別關注在使用者的舒適貼心、建築結構的耐久安穩、城市美學的雋永，以為城市再添百年的人文地景。