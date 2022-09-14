聯邦快遞擴大國際限時遞送服務 新增四個東南亞市場

聯邦快遞集團旗下附屬的聯邦快遞日前宣布進一步拓展「聯邦快遞國際電商逸」服務，服務範圍新增印尼、紐西蘭、菲律賓和越南等四個亞太、中東及非洲（AMEA）地區市場，以實惠的價格提供具有競爭力的運輸速度。

本次「聯邦快遞國際電商逸」服務範圍的擴展，是聯邦快遞助力亞太、中東及非洲地區電商發展的最新實踐。在東南亞地區電商發展最快的三大市場——菲律賓、印尼和越南的帶動下，東南亞地區電商銷售額預計將於2023年達到1,000億美元。一直到2025年，紐西蘭電商市場也預計將以每年6%的速度增長。

透過此次擴大服務，在台灣、中國大陸、香港、澳大利亞、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國、菲律賓、泰國及越南等14個市場的電商現在均可使用「聯邦快遞國際電商逸」服務，為客戶提供更加物超所值的國際物流解決方案，並確保大多數貨物在1-3個工作日內送達亞太、中東及非洲地區。

「聯邦快遞國際電商逸」服務也提供包括貨件追蹤、向收件人推播訊息等遞送相關功能，並能搭配使用FedEx Delivery Manager®服務，靈活更改配送選項，為客戶提升網路訂單的能見度、可控性和便利性。

「聯邦快遞國際電商逸」服務為跨境電商賣家及其客戶提供以下優勢：

物超所值 —「聯邦快遞國際電商逸」服務讓企業以更低的成本享受具競爭力的限時遞送物流服務，企業的客戶也可以同時享受具吸引力價格和可客製化配送需求的快遞服務。

靈活度和掌控性 —除了配送到府，「聯邦快遞國際電商逸」服務還提供附近數百個取貨點，電商賣家可以為顧客提供靈活的取貨選擇，並且可變更送貨日期和地點。

無縫整合 —結合線上和線下的數位化運輸解決方案讓電商賣家享受無紙化體驗。

安心服務 —聯邦快遞龐大的物流追蹤能力能夠為電商賣家及其客戶提供貨件全程追蹤。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區市場行銷和客戶體驗高級副總裁Salil Chari表示：「聯邦快遞國際電商逸服務自去年推出以來，一直以合理的價格為電商賣家提供高效的物流服務，獲得電商客戶的高度認可和廣泛使用。聯邦快遞的首要任務是為企業提供滿足業務需求、且類型更多的運輸解決方案。搭配聯邦快遞其他數位化解決方案，聯邦快遞國際電商逸服務範圍的延伸可以讓我們為客戶提供更多支援，並加快跨境電商市場在亞太、中東和非洲地區的發展。」

聯邦快遞持續增強電商服務，推出多種類型的運輸解決方案，包括聯邦快遞電商兼容計畫等B2B市場整合解決方案，以及從最後一哩路配送到倉儲管理等多項運用自動的創新技術。