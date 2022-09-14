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房地合一稅上路後 首見連3月衰退

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增135%，儘管年增幅度仍大，但個人的房地合一稅收已經連續三個月走跌，也是房地合一稅上路以來首次連三月衰退，反映當前市場交易熱度已降溫，不過整體房地合一稅收減少的幅度並不大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約當下約有1~3個月的落差，以過去幾個月市場交易量都已經開始量縮來看，房地合一稅如預期的緩步縮減，較令人意外的是，房地合一稅還維持單月30億元以上，由此可見2016年以後買進交易的不動產，房價都有顯著的增值，即使交易量縮，但申報的房地合一稅收仍高。

統計資料顯示，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增達135%，主要是去年7月房地合一2.0新制上路，許多交易趕在新制上路前完成，導致8月的基期較低，不過今年稅收高峰落在5月的35.6億元，8月的個人房地合一稅收已經連續三月衰退，緩步減少為31.4億元，顯示房市有退燒跡象。

比較8月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的5.6億元，月減11%；其次則是新北市5億元，月增3%；高雄市8月房地合一稅收5億元，月增13%；台南市為2.5億元，月減5%。

曾敬德表示，今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售換約也被納入房地合一稅收內，在政策上路前，還是會有些預售換約轉手，繳納房地合一稅收。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
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房地合一 房市

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