戶外運動風氣盛行 雄獅「兩鐵旅遊列車」10/21啟航

疫後民眾更重視健康生活、戶外運動風氣盛行，加上低碳環保及永續發展已成趨勢，為此雄獅旅遊攜手臺灣鐵路管理局，獨家推出全新「兩鐵旅遊列車」特色行程，即將於10月21日正式啟航，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵馬」的新臺灣旅遊模式，無論是親子族群、家族出遊及學校社團等，皆可來趟說走就走的單車之旅，首波鎖定花東3日及環島7日行程，並計劃於明年推出夏令營及冬令營，期望掀起一股國內單車旅遊風潮。

雄獅旅遊今（14）日舉辦「兩鐵旅遊列車啟動記者會」，邀請臺灣鐵路管理局副局長朱來順、交通部觀光局局長張錫聰、臺灣鐵道觀光協會理事長鄭光遠、雄獅旅遊董事總經理黃信川及福容大飯店總經理楊正宏等多位貴賓一同參與，共揭臺灣鐵道旅遊新篇章。

臺灣鐵路管理局表示，為推展臺灣鐵道觀光，臺鐵局打造多元觀光車隊，推出鳴日號、鳴日廚房及藍皮解憂號等觀光列車，隨國內單車旅遊盛行且配合政府推動減碳政策，今年攜手雄獅推出「兩鐵旅遊列車」，結合交通部觀光局16條多元自行車路線設計豐富行程，期待國境開放後，藉由兩鐵列車把臺灣之美推廣至國際，成外籍旅客遊臺選擇。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅（2731）長期致力於運動旅遊發展，從高爾夫、滑雪、登山、路跑到單車，皆有規劃多元國內外主題旅遊產品。進一步觀察發現，臺灣具備發展單車旅遊的絕佳優勢，不僅環島車道建構完整、四季氣候宜人，還享有「單車王國」美譽，因此將鐵道與鐵馬結合詮釋出「兩鐵旅遊列車」，運用火車縮短長距離移動，安排適合單車騎乘路段，兼顧舒適安全性及ESG旅遊概念，勢必能再創臺灣鐵道旅遊新局，相關行程也已榮獲中華民國旅行業品質保障協會「2022金質旅遊行程」肯定。

「兩鐵旅遊列車」運用莒光號自行車車廂進行編組，5節「人車同行車廂」，每節車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52個座位，整列共132個座位，車體上繪有兩鐵專屬LOGO，取自英文Bicycle Train字首，串聯速度感、環島、單車、軌道意象；內部則與維他露基金會合作進行彩繪，增添車廂活潑氣息；行程設計上利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，結合火車人車同行設置及列車站點皆設有單車牽引道，方便旅客帶著單車移動輕鬆出遊。

首波「兩鐵旅遊列車」特色行程推出花東3日及環島7日遊，共有「單車團」、「休閒團」及「電輔車團」3種團型，提供旅客多元選擇，安排市場最高規格領騎團進行導覽解說，還有隨團維修技師、保母車及行李接送服務等一應俱全，以及提供價值高達38,000元頂級平把公路車騎乘，贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等好禮。

花東3日行程精選花東縱谷必訪3大自行車道，包括約為48個大安森林公園大的「大農大富平地森林園區」、亞洲唯一橫跨兩個板塊的「玉富自行車道」、全臺第一座自行車專用道「關山環鎮自行車道」，行程還會探訪古老馬太鞍部落一嚐阿美族料理，體驗搗麻糬樂趣；晚上入住「天下第一神仙湯」美名的五星日暉渡假村及蜜滋賀溫泉飯店，一邊泡湯、一邊舒緩運動後疲勞身心，每人最低價13,900元起。

若想輕鬆達成單車環島心願，環島7日行程就是不可錯過的選擇，沿途將騎車行徑「十七公里海岸線」、「東豐鐵馬道」、「大鵬灣自行車道」、「宜蘭三奇美徑」、「舊草嶺隧道」等知名路線，一次網羅單車環島口袋名單，列車也特別安排緩行台東瀧溪至金崙段，帶旅客領略迷人山海風景；住宿則安排4晚主打單車友善的「福容飯店」，提供有自行車維修站、專屬停放空間等服務，最後一日還會舉行澎湃慶功宴，贈予每位旅客木作雷雕紀念品，每人最低價27,800元起，報名「單車團」還可獲市價1,580元MIT臺灣製造的兩鐵專屬車衣。