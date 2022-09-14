全家助攻在地農作經濟 採購百噸農作物創3億烘焙商機

全家（5903）推廣在地農產不遺餘力，連續二年響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，以台農57號番薯、萬丹紅豆、大納言紅豆、大甲芋頭等在地作物推出特色烘焙商品，成功創造3億元銷售佳績，等同每分鐘售出5個在地作物入料麵包。在農糧署及中華穀類食品工業技術研究所的指導之下，全家再以果肉厚且口感鬆軟甜度高的在地東昇南瓜，推出全新「南瓜多穀麵包」，即日起在全家全台店舖販售。

全家鮮食OMO整合部部長黃正田表示，全家長期支持台灣在地作物，運用多種在地農作物入料推出各類鮮食，帶給消費者最道地的在地農產美味。近年自建福比麵包廠，並導入Clean Label潔淨標章，不僅減少非必要添加，並以簡單配方及食材推出各類烘焙商品，帶動烘焙類業績每年成長約1成。

為持續精進烘焙商品品質，全家去年更積極響應農糧署國產原料量產烘焙產品開發及上市計畫，採購逾百噸的番薯、紅豆、芋頭等在地農作物，並開發超過10款烘焙商品，創造逾3億元業績，顯見消費者認同及喜愛在地農作物入料的美味麵包。

為持續力挺在地農業，全家採購在地南瓜推出「南瓜多穀麵包」，未來鮮食原料也將提高台灣在地食材的使用比例，更會在農糧署指導及協助下，與在地農民擴大農作物契作範圍，開發更多美味與健康兼具的鮮食商品。

農糧署署長胡忠一表示，台灣在地農作物質優且產品多元，透過全家在烘焙品的產製實力與通路便利性，讓消費者在全家店舖即可購買在地作物的烘焙產品，不僅成功帶動在地農作產業升級，更開創新的消費需求。

全家累計採購超過百噸在地農作物，運用「匠土司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」三大明星產品線推出各項烘焙產品，其中最熱銷的紅豆系列，除創下年銷破400萬個的經典款「紅豆麵包」外，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」銷售亦突破百萬個，同樣深受消費者歡迎的芋頭系列，則以名聲響亮的大甲芋頭入料，肉質細膩且粉質高、香氣濃郁，搭配奶油更創造入口即化的滋味。

全家加碼推出全新季節新品「南瓜多穀麵包」，則選用擁有鮮豔橘紅色外表、厚實果肉、口感鬆軟甜度高的東昇南瓜，為當令最美味的作物，搭配健康多穀賦予紮實口感，售價39元，消費者就近便能享用國產農作商品。