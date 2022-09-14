誰能擊中客戶的心！房仲影音廣告PK：信義房屋AI智能化、永慶房屋突顯憂慮、台灣房屋傳達永續

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文／陳羿郿

不動產及房仲業投入在廣告的預算是佔很大比例，除了電視、戶外廣告外，網路世界也是競爭激烈，特別是透過影音廣告觸及消費者，成功的廣告宣傳不僅能吸引消費者目光，在大眾心中留下深刻印象、回味許久，甚至進而帶動業績成長。

而同業之間，也常透過廣告表達不同的品牌訴求及主張，網路溫度計帶大家一起來看信義房屋、永慶房屋、台灣房屋三大房仲品牌推出的影音廣告，分別有哪些特點？

一、信義房屋



信義房屋釋出最新20秒影音廣告，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「AI大數據智能配案」找到合適的買家，為屋主提高帶看成效，再搭配「DiNDON 智能賞屋」提供線上室內裝潢模擬，3D變裝各種室內設計風格，「為您的房子，找到對的人」。

信義房屋表示，仲介服務系統推出「「AI大數據智能配案」，運用大數據比對買方找屋偏好，讓第一線業務同仁能更精準為屋主媒合潛在買方；再搭配官網與App的「智能推薦」，不論買方在哪裡，都能幫屋主主動出擊、精準找出潛在買方。



二、永慶房屋

永慶房屋新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」改編自真實案例，敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介聯手投機客的案例。透過影片揭發黑心房仲以過高的行情資訊欺騙消費者，並再次重申：永慶房屋誠實不炒房，提供「真房價保證」，承諾提供完整成交行情，若未落實，將賠償買方最高400萬元、賠償賣方最高4倍服務費。

三、台灣房屋

一般人想到房仲業，多半聯想到房屋買賣媒合、議價，但台灣房屋則是以「ESG+」、「愛家愛地球」等做為核心訴求，希望藉由實際行動，讓消費者感受到家庭般的溫暖與重視。台灣房屋團隊於新北瑞芳、桃園中壢、新竹沙湖與苗栗大湖等四大林場種植1,500多棵樹木，相當於台北市大安森林公園樹木量的兩倍以上，這些樹木每年為台灣減少3,750公噸的二氧化碳，對地球暖化的問題提出了正面回應。

物件合適度、仲介服務、收取佣金 三大要素打動顧客



Seesaw創宇數位執行長溫慕垚認為，顧客選擇房仲的原因不外乎物件的合適度、仲介服務和收取的佣金這三項，若要讓消費者有感，必須緊扣消費者需要房仲的「理由」來切入，數位影音比較「實際」，在第一時間沒有引起消費者注意，就失去了溝通的機會。

image source：YouTube/信義房屋

針對以上三支影片，溫慕垚分析，信義房屋是老品牌，長年主打「信任」，這支廣告宣傳重點在AI，是比較偏戰術面的廣告；永慶房屋是房仲業的第二品牌，向來與信義房屋直接競爭，這一年都主打「誠實」，宣誓不會賺差價；台灣房屋則是房仲業的後進品牌，該支廣告比較偏形象建立。總言之，三支廣告的目的不同，信義房屋在建立領導品牌的形象（AI賞屋配對）、永慶房屋則是突顯消費者的憂慮（被賺差價）、台灣房屋則希望建立品牌形象。



image source：YouTube/永慶房屋

若從廣告「效果」來說，信義房屋是領導品牌，主要是維繫消費者的記憶度，消費者看完這支廣告，會記起信義房屋；永慶房屋的訴求「直接」，最容易勾動消費者的注意；而台灣房屋則是想建立在消費者心中的形象。

但對消費者而言，買賣房屋還是會回到實際的需求，因此，單以形象廣告做行銷，對想買賣房屋的消費者來說，影響力較不直接。



image source：YouTube/台灣房屋