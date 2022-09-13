快訊

美通膨率意外上升 美股開盤重挫道瓊跌720點

富旺國際深耕北新竹 「悅時代」甫開案銷售破四成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

富旺國際開發（6219）深耕北新竹，從富旺8月線上預售屋的賞屋與銷售表現來看，「悅時代」推出短短4個星期，個案賞屋詢問度頗高，銷售率更是在適逢暑假、民俗月的8月突破四成，成為新竹湖口地區的明星建案。

富旺看好北新竹人口發展與未來，已深耕北新竹多年，並擁有良好的住戶口碑，於2018年起推出站前系列，目前已至第六期「悅時代」，其個案位於新竹縣湖口鄉，受惠於臨近湖口核心共榮生活圈，以及竹科園區永續產業特性所帶來穩定的房市需求，以透天別墅的設計，深受菁英貴族、科技新貴喜愛。

富旺說，富旺時代系列基地座落萬坪重劃區內，步行即可到北湖火車站，區內以美式莊園式街廓規劃，除了往南吸竹科客，往北引桃園首購族之外，亦有湖口工業區的就業者，因此，自住客的剛性買盤需求強勁。

加上富時代、讚時代等所打造的新聚落，創造良好的銷售率與總銷表現，依照目前的工程如預期進度來看，「悅時代」將有機會於2023年完工，並為富旺未來營運帶來正面挹注。

觀察房仲業者統計內部成交行情與8月價量變化，新竹縣市為7都建案交易量增幅最大的縣市，月增10.4％、年增6.5％。且透過樂居網統計5年來7大都會區住宅拋售數量，新竹都維持在低點。

主要係因為新竹科學園區持續有包括聯發科（2454）、智邦（2345）、緯創（3231）等科技大廠的新廠進駐，科技新貴自住需求盤堅，在買方需求不減，且大於市場預售屋與成屋的供給量，更進一步推進每坪平均成交房價，從2年前的4字頭來到現在的7字頭。

中長期來看，新竹縣市的房地產市場仍將朝量縮價揚的態勢發展，助力富旺手握新竹4個預售屋案件，保持良好的銷售率表現。

根據房地產「未來半年購買耐久性財貨時機」8月調查結果顯示，較上月微升0.4點、達109.4點；又根據中央大學台經中心與台灣房屋合作另外編列的「購買房地產時機」顯示，也月增0.2點、達103.5點，呈現同樣的趨勢。

可見全球大環境經濟走向不樂觀風險時，買房抗通膨已成為資產配置選項之一，具有相當支撐的力道，也有助富旺旗下建案保持良好的銷售能見度。

隨著下半年陸續進入交屋入帳高峰，包括站前富時代、站前新時代等，預期富旺下半年營運有望優於上半年；再者，今年尚有「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」總銷合計約20億元、且已近完銷的個案，正陸續取得使用執照，後續也有望為富旺營收表現增添動能，帶動公司今年營運逐季向上成長。

房地產 竹科

延伸閱讀

中科加持！台中龍井房價1坪暴漲10萬 躍居全台第2高

跨黨派籲平均地權條例列優先法案 民進黨團：已列入

預售屋未申報備查即銷售 台南「平實苑」被罰150萬元

房市護國神山有多會漲？ 全台科園半年房價漲幅3成以上

相關新聞

台驊顏益財：明年供過於求更嚴峻 運價可能適度回跌

貨攬業者台驊投控（2636）董事長顏益財今（13）日受邀參加經濟日報2022產業戰略高峰論壇，並以「從全球經濟環境變化來...

緯來新董座出爐 台泥前總座李鐘培「跨業」經歷成焦點

緯來電視網宣布，今日舉辦董事會，通過新任董事長為李鐘培出任。緯來電視網強調，近年積極充實網路新媒體平台內容，製作符合網路...

星宇首架自購A350-900 38.2億元聯貸案 獲銀行團支持

星宇航空（2646）首架自購A350-900廣體客機聯貸案，今（13）日於合庫總行舉行聯貸簽約典禮，由星宇航空董事長張國...

台灣東洋自結8月損益 前八月EPS達2.8元

台灣東洋（4105）今（13）日公告自結損益，8月份合併營收為4.09億元，合併營業利益為1.05億元，合併稅前淨利為1...

本土鋁業三代推出防颱水密窗 打造風雨實驗室供體驗

上田鋁業第三代接班人吳律謙因父親意外離世，26歲協助其母扛下家中門窗事業重擔，並與弟弟吳家億攜手打拚，他為解決台灣颱風雨...

一線建商齊攻 台中14期重劃區房價挑戰7字頭

具備低容積、低建蔽、高綠覆率的台中市14期重劃區，成為北台中換屋族、菁英豪客爭相鎖定置產的區域。包括順天（5525）、寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。