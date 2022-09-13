富旺國際深耕北新竹 「悅時代」甫開案銷售破四成

富旺國際開發（6219）深耕北新竹，從富旺8月線上預售屋的賞屋與銷售表現來看，「悅時代」推出短短4個星期，個案賞屋詢問度頗高，銷售率更是在適逢暑假、民俗月的8月突破四成，成為新竹湖口地區的明星建案。

富旺看好北新竹人口發展與未來，已深耕北新竹多年，並擁有良好的住戶口碑，於2018年起推出站前系列，目前已至第六期「悅時代」，其個案位於新竹縣湖口鄉，受惠於臨近湖口核心共榮生活圈，以及竹科園區永續產業特性所帶來穩定的房市需求，以透天別墅的設計，深受菁英貴族、科技新貴喜愛。

富旺說，富旺時代系列基地座落萬坪重劃區內，步行即可到北湖火車站，區內以美式莊園式街廓規劃，除了往南吸竹科客，往北引桃園首購族之外，亦有湖口工業區的就業者，因此，自住客的剛性買盤需求強勁。

加上富時代、讚時代等所打造的新聚落，創造良好的銷售率與總銷表現，依照目前的工程如預期進度來看，「悅時代」將有機會於2023年完工，並為富旺未來營運帶來正面挹注。

觀察房仲業者統計內部成交行情與8月價量變化，新竹縣市為7都建案交易量增幅最大的縣市，月增10.4％、年增6.5％。且透過樂居網統計5年來7大都會區住宅拋售數量，新竹都維持在低點。

主要係因為新竹科學園區持續有包括聯發科（2454）、智邦（2345）、緯創（3231）等科技大廠的新廠進駐，科技新貴自住需求盤堅，在買方需求不減，且大於市場預售屋與成屋的供給量，更進一步推進每坪平均成交房價，從2年前的4字頭來到現在的7字頭。

中長期來看，新竹縣市的房地產市場仍將朝量縮價揚的態勢發展，助力富旺手握新竹4個預售屋案件，保持良好的銷售率表現。

根據房地產「未來半年購買耐久性財貨時機」8月調查結果顯示，較上月微升0.4點、達109.4點；又根據中央大學台經中心與台灣房屋合作另外編列的「購買房地產時機」顯示，也月增0.2點、達103.5點，呈現同樣的趨勢。

可見全球大環境經濟走向不樂觀風險時，買房抗通膨已成為資產配置選項之一，具有相當支撐的力道，也有助富旺旗下建案保持良好的銷售能見度。

隨著下半年陸續進入交屋入帳高峰，包括站前富時代、站前新時代等，預期富旺下半年營運有望優於上半年；再者，今年尚有「心海城」、「幸福好好」與「雲科莊園」總銷合計約20億元、且已近完銷的個案，正陸續取得使用執照，後續也有望為富旺營收表現增添動能，帶動公司今年營運逐季向上成長。