台中大遠百週年慶15日登場 全檔業績目標41億元看增10%

台中大遠百週年慶VIP預購將於9月15日開跑，今年周年慶預購主題以「當我們同在一起」概念延伸，特別打造專屬直播間，和消費者分享最獨家、話題的流行商品，預期透過線上線下人潮共伴效應下，能衝出超高買氣。

台中大遠百週年慶檔期至10月23日共39天，今年促銷預算超過1億元，預估整個檔期業積目標約41億元（含稅），較去年同期成長10%。而目前，台中大遠百前八月累計營收已達131億元，較去年同期成長26%。

台中廣三SOGO百貨週年慶開打以來，也傳出好消息，業績比去年同期成長112%；其中男、女裝成長超過120%，餐飲成長150%以上。

台中大遠百指出，隨著疫情趨緩，民眾消費意願也跟著明顯回升，前八月精品成長35%、餐飲也有45%增長，大家電成長10%，是帶動業績成長的主要動能；而全年業績目標也上修至189億元。

台中大遠百表示，此次VIP預購除祭出好康優惠外，也鎖定精名品客群消費力，趁勝追擊在館內打造「精名品頂級殿堂」，以國際時尚、珠腕表為主軸，提升尊貴優雅；運動休閒樓層則升級為中部獨家旗艦豪華空間，讓人耳目一新。

9月15日至21日VIP預購期間，同享正檔促銷加碼優惠，百貨服飾滿5,000送500，化妝品/內睡衣主打雙重優惠單筆2,000送200、9月15日至10月3日單筆1萬再送200；9月15日至10月3日國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000。

為鞏固大家電客單，台中大遠百推出大家電指定專櫃單筆1萬送1,000；針對珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送1,500、35萬送5,000，還有高消費加碼禮，百貨服飾累計5萬加送800，預購期間使用HAPPY GO PAY消費滿5,000再送200。