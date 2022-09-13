微風周年慶將開跑 岡一郎：集團今年300億有望達標

微風集團周年慶將於9月15日開跑，第一波由微風店王微風廣場與微風南京打頭陣。微風集團執行常董岡一郎表示，今年前八個月業績成長20%，周年慶預估達50億元，比去年成長19.3%，今年全年力拚300億元，回到2019年疫情前水準。

另外，新光三越將插旗東區，年底開幕，未來SOGO將進駐東區旁的大巨蛋，2024年開幕，微風廣場如何突圍令外界注目。岡一郎說，東區應該多進些台灣沒有的品牌，才能提升商圈，微風廣場今年也不斷增加新品牌，推獨家櫃位和改裝，該店已與2019年業績差不多。

岡一郎表示，微風共有十家店，其中有六家店將分三波舉辦周年慶，包括第一波先開打的本館微風廣場和南京，之後則有松高、信義（9940）、南山、北車，今年周年慶業績目標50億元，要比去年41.9億元成長19.3%。

而今年前八個月業績已成長20%，微風廣場周年慶預購也已成長38%，看好今年全年業績上看300億元，回到2019年疫情前的水準。

微風廣場除了是微風集團起家厝之外，也是微風集團的店王，據了解，在疫情前有70億元業績，與遠東SOGO忠孝和復興館、敦化館在東區四強鼎立。不過，新光三越今年年底將在東區開出「Diamond Towers」，SOGO也預計2024年進駐東區旁的大巨蛋商場，微風廣場相對無捷運優勢，如何突圍也令外界好奇。

微風百貨事業處副總蔡碧芳表示，微風廣場今年目前為止，業績已回到2019年水準，而微風廣場一向主打頂級珠寶、獨家品牌，法國頂級珠寶FRED、義大利高級珠寶品牌Buccellati、CHAUMET、Cartier、BVLGARI、PIAGET等多家頂級珠寶全新、獨家商品到貨。

此外，精品品牌GUCCI以全新面貌開幕，廣納種類繁多的女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕錶及眼鏡，並推出Gucci Attache 微風獨家首賣包款及Gucci Flora系列精緻珠寶搶市；微風廣場也引進全台獨家義大利高跟鞋品牌「Aquazzura」，以及家電品牌集雅社，希望鞏固貴婦客層。