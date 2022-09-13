聲寶擁逾18萬坪土地 未來資產開發潛在利益大

聲寶（1604）今年上半年營運表現維持穩健，該公司目前擁有逾18萬坪土地，公司在產線調整、集團營運總部及研發中心陸續完成遷移之後，將持續進行資產活化，未來潛在利益相當可觀。

聲寶今年上半年合併營收為48.13億元，較去年同期成長8.9%，上半年稅後純益為3.75億元，較去年同期減少4.82%，今年上半年每股稅後純益為1.03元。近幾年來，聲寶在本業營運表現維持穩健，公司整體獲利成長重要動能來自資產活化收益。

該公司表示，目前公司旗下擁有的土地資產包括龜山19號土地、龜山26號土地、台南廠區、土城廠區及高雄岡山物流倉庫，該5筆土地總面積超過18萬坪。

目前聲寶集團在資產活化的規劃中，龜山19號土地將做為新的集團營運總部，該筆土地面積5418平方米，未來集團總部佔地約1639坪，主建物將採矩型盒體的造型，斥資4億元，興建地上4層，總面積約3000坪的智慧大樓。

未來該集團新總部將統合旗下企業，包括東源物流、盛寶建設、及關聯企業瑞智精密（4532）等共同進駐，將更有效運用集團資源，並增源營運動能。該新建的聲寶集團營運總部大樓已在今年8月取得使用執照，預計今年底前完成集團進駐。

至於土城舊廠則是聲寶資產中活化進度最快，公司已將部分土地出售給國美建設，雙方合作開發。聲寶分得的基地要打造成「橘青春」，主要訴求是長青族的高級出租宅，該公司強調，未來該案將要做台灣長青族養老居住的典範，將興建12層樓，飯店式住宅且只租不賣，已在本月取得建照，預計明年第1季動工，因鎖定中高層客群的銀髮族，是相對高級建設，出金行情會落在4萬至10萬元之間。