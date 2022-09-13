台北SEMICON展 東台將與均豪、均華、志聖聯盟參展

工具機大廠東台精機（4526）今（13）日表示，集團今年下半年積極參展；其中9月14日登場的台北SEMICON Taiwan 2022」，東台將攜手東捷科技（8064）共同參展，全力搶單。

值得注意的是，東台也將與均豪（5443）、均華（6640）、志聖（2467）所組成的G2C+聯盟聯合，在一館4樓攤位針對半導體先進封裝，提出相關應用與解決方案。

另外，子公司蘇州東昱將於9月26日至29日參加在重慶舉辦的「立嘉國際智能裝備展覽會」，目標鎖定長三角區域、九省通衢及長江上游客戶，並搭配華南T-TAC技術中心於9月16日的開放日，

讓客戶能有更全面的認識與服務，加速擴大中國大陸市場。

東台8月單月合併營收6.12億元，月減14%、年減31%，累計前八月合併營收52.60億元，較去年同期減少20%。

東台表示，8月營收下滑，主要受原物料價格上漲、日圓貶值有利日本工具機價格競爭力、俄烏戰爭導致歐洲面臨能源短少，以及大陸地區受疫情封控影響GDP下滑等因素影響。

就集團整體而言，來自工具機營收占93%，電子設備營收占比7%，目前在手訂單約42億元。

在產品應用面的表現上，汽機車產業約占營收39%，加工業約占9%，航太業約占9%，電子業約占7%。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占62%，亞洲其他地區約14%，歐美地區占24%。