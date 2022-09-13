馬光進軍馬來西亞 三年後天津、東南亞拚百家連鎖診所

馬光-KY（4139）總經理黃傳勝今（13）日表示，看好疫後醫療市場商機，馬光保健控股公司繼新加坡及大陸天津之後，明年起將插旗馬來西亞中醫連鎖診所市場，目標至2025年新加坡、馬來西亞及天津連鎖診所共要增至100家。法人估計，馬光-KY今年第4季營收可望成長逾三成，全年營收年增一成。

馬光保健控股是總部位在新加坡的連鎖醫療集團， 近兩年來新加坡馬光無畏疫情，擴增八間中醫診所，近期更完成收購新康70%股權，總計新加坡馬光共有33家中醫診所；除了新加坡之外，馬光也在天津布局，目前共有15家綜合連鎖診所。

黃傳勝表示，馬光二十多年前曾經在馬來西亞設立連鎖中醫診所，後因客觀環境不足退出馬國市場，直到去年底馬國政府通過中醫師法，再加上馬來西亞共計700萬華人人口，看好未來商機，因此計畫明年起正式前進馬國成立中醫連鎖診所。

此外，由於新加坡政府上月宣布，取消室內戴口罩的規定，新加坡對疫情逐步解禁，讓新加坡馬光明顯看到業績回升，在疫情期間新擴增的婦幼專科診所，營運也呈現跳躍式的成長，新加坡馬光接下來除規劃開設中醫骨傷專科外，也會更積極與新加坡其他中醫診所洽談合作及收購的可能性。

針對天津馬光發展，黃傳勝表示，社區智慧醫療旗艦店水木天成今年6月中旬正式開幕，開幕至今病患數逐月倍增，預期可於第4季達損益兩平，並已規劃擴增社區醫療門診部，目前已有兩家門診部已裝修完成，預計將於第4季取得醫保資格並開業。

黃傳勝表示，近兩年來因為疫情，讓他思考集團發展腳步，決定加快東南亞及大陸布局，明年起天津每年要新設三家綜合診所，新加坡及馬來西亞每年將新增15家中醫連鎖診所，預計到2025年馬光在東南亞及天津的連鎖診所合計要達到100家。

馬光-KY日前公布8月合併營收0.87億元，年增11.35％，前八月合併營收6.41億元，年增7.25％。由於新加坡政府已全面解封帶動診所業績月月成長，第4季為門診旺季，加上併購新康效益，法人估計馬光第4季營收可望挑戰單季新高，年增30至35%，全年營收年增一成，明年營運則挑戰三成。