中光電智能機器人全自主物流無人機 14日於科技展亮相

中光電（5371）子公司—中光電智能機器人（CIRC）將參加由台灣交通大學校友總會主辦的「大交通、大未來」科技展暨國際論壇，於9月14至16日與「2022國際半導體展（SEMICON Taiwan 2022）」共同於台北南港展覽一館登場。中光電智能機器人將展出全自主物流無人機（Pelican），以精準定位、自動飛控、智能派單、多機管理等技術，打造全自主智慧物流解決方案，引領未來無人機市場商機，開啟大交通新時代。

中光電智能機器人推出領先業界的全自主物流無人機解決方案，可由操作人員設定送貨時間與地點，將包裹安裝至無人機後，無人機即依據排定時程，自動起飛至送貨地點，並在抵達指定地點自動降落下貨，再自動起飛返航至起飛點降落，等待下一次物流任務。整個送貨過程採全自主飛行，無須現場飛手持遙控器飛行，大幅減少一般物流所需人力。全自主物流無人機解決方案已成功輸出至海外市場，2021年起即與日本樂天合作，陸續在白馬山、秩父偏鄉地區、東京灣實證飛行。

中光電智能機器人是國內首家通過民航局遙控無人機載貨作業能力的法人，也通過國內首架物流無人機安全檢驗，日前已在新竹縣尖石鄉完成載貨試飛驗證作業。在超過20公里、海拔高度落差達1,580公尺的山區固定航線上，歷經至少65小時共700次起降、全程54趟的實飛驗證，確保無人機性能符合實際運送環境。

稍早中華郵政於8月29日舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，在交通部部長王國材、交通科技產業會報資深顧問宣明智、民航局局長林國顯、中華郵政總經理江瑞堂等貴賓蒞臨見證下，中光電智能機器人團隊在尖石鄉順利展示實際載貨飛行服務。

中光電智能機器人積極拓展國內外無人機物流應用場域，近期除在高雄港進行無人機跨海船舶物資運送。更聯合統一（1216）集團旗下 7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便等四大品牌資源，推動全新無人機外送創新服務，攜手解決偏遠地區外送人力短缺及交通不便等痛點，還可在短時間內滿足購物不便地區的物資補給需求，成功帶動外送產業升級並加速偏鄉擁抱智慧科技。