太子建設推案轉向了 全改採新成屋銷售

太子建設（2511）今（13）日在法說會指出，由於現在原物料大漲，手中個案將全數轉為先建後售後推案。

太子建設表示，由於近兩年原物料成本大漲，加上營建業缺工問題，營建成本波動大，且新成屋銷售對買方更有保障，因此集團決議將手中個案全部改採先建後售，預計2025年起手中建案將陸續完工銷售。

太子建設目前手中還有「太子華威」、「太子苑」、「太子咸亨」、「太子城透天」等四大主要新成屋可售、案量約18億元。

太子建設現在預計興建以及興建中個案，包括「清水舞秀段」、「北屯榮德段」、「善化善駕段」、「安平金華段」、「金義興」。

太子建設今年上半年83.53億元、年增41.3%，毛利率30.9%，增加逾4個百分點，營業利益達15.04億元，較去年同期大增2.3倍，稅後純益8.74億元、年減45.2%，每股純益0.54元。

太子指出，上半年因認列業外之持有有價證券的評價損失，以致獲利減少。