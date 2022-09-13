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星宇航空可望於9月30日登錄興櫃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

張國煒一手創立星宇航空（2646），全面搶攻後疫情時代航空復甦商機，推動IPO及擴大機隊航線布局，預計9月28日舉辦興櫃前法說，市場推估登錄興櫃時間將於9月30日，登錄興櫃後，星粉就可以投資星宇航空的股票。

星宇航空開航以來遇到新冠疫情大爆發，今年上半年營收6.3億元、稅後虧損26.63億元，根據民航局公告的累積虧損已達95.98億元。星宇航空發言人，聶國維表示，在新機加入後星宇將全面強化航線布局，航線布局達一定經濟規模後，預計五年後會開始獲利。

在登錄興櫃後，下一步就是朝著上市之路挺進，星宇航空要上市掛牌，還必須符合多項申請條件，其中，營收要能突破50億元，其次，現金流要為正數；所以當務之急，星宇的營收要先衝高，以現在星宇的營收，距離上市掛牌之路還有一段路要走。

根據星宇的規劃，總計到2022年底，星宇的機隊規模將達到19架，下今年下半年還會再擴增東南亞、東北亞航線，明年將投入美國線，航線布局擴大後，星宇的營收才有機會急速增加，達到營收突破50億元門檻。

星宇航空目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，未來也持續滾動式彈性調整。現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇航空機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極佈局北美、深耕商務轉機客市場。

星宇航空 營收 航線

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