黃淑琦經典秀服靜態展 林志玲迷霧世界主秀服亮相
設計師品牌「黃淑琦」於今（13）日在克麗緹娜法國花嬉美妍中心舉辦沉浸式展覽，展示多套歷來經典服裝秀的主秀服裝，包括2003年由林志玲為主秀的迷霧世界，及2000年999.9純金秀服；同時發表2022年秋冬新品，2022秋冬新品高級訂製服系列便是以經典呈現為設計主軸，完美呈現專屬於女性的自然曲線與風格。
除了歷年經典秀服展示之外，黃淑琦設計師品牌同時發表2022年秋冬新品。延續著品牌一直以來的奢華、優雅及極具女人味的線條感，今年也加入新的流行元素，呈現更豐富的樣貌。
2022秋冬新品高級訂製服系列便是以經典呈現為設計主軸，完美呈現專屬於女性的自然曲線與風格，讓每一位女性都可以在時間的光流裡綻放美麗的丰采。2022秋冬奢華綻放系列強調在低調中營造奢華工藝質感，利用各種不同的黑色面料，打造永不褪色的美。
今有近百位與會嘉賓，都是黃淑琦品牌忠實客戶，一路伴隨著品牌成長，大家也都不約而同的穿著品牌禮服盛裝出席，同時也為一直堅持設計理念，不斷自我突破的設計師給予最直接的肯定與支持。
此次靜態展與保養品牌克麗緹娜合作舉辦，因為雙方對「時尚美學」與「女力」的理念不謀而合，並強調細節與服務的堅持，選定大直的克麗緹娜SPA中心，希望藉此讓大眾感受台灣設計師與台灣品牌的價值與魅力。
今日起全台黃淑琦專櫃門市同步秋冬新款上市，全台專櫃週年慶也陸續開跑，除了同時享有百貨專櫃周年慶優惠之外，即日期至9/23，凡購買3件秋冬商品，即贈送品牌獨家研發衣物芳香噴霧一瓶。
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