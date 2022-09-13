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微風周年慶業績目標拚50億元 全年300億營收可望達陣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
微風周年慶登場，執行常董岡一郎喊業績目標拚50億元。記者嚴雅芳/攝影
微風周年慶登場，執行常董岡一郎喊業績目標拚50億元。記者嚴雅芳/攝影

微風周年慶登場，首波由微風廣場與微風南京打頭陣。微風集團執行常董岡一郎表示，微風集團周年慶分為三波，9月15日至10月3日由微風廣場和微風南京拉開序幕，10月20日至11月7日由信義區三館接棒，台北車站則是最後登場，由11月10日開跑到月底。去年周年慶業績做了41.9億元，今年目標要做到50億元，若能順利達陣，全年營收可望有300億元的水準。

微風廣場與微風南京周年慶即將開跑，今年有逾百件獨賣商品，會員回饋最高133%。微風百貨事業處副總蔡碧芳表示，今年復興店亮點包括GUCCI最新開幕的專門店，是全台唯一有配置高級珠寶的GUCCI專門店，有許多獨家商品，另外，義大利精品女鞋AQUAZZURA是第一次來台，以快閃店的形式進駐，還有許多品牌珠寶都有獨家商品，集雅社也推出周年慶首六日滿萬送千，可望匯集買氣。

蔡碧芳表示，今年前八月業績已較去年成長20%，主要是精品、珠寶皆有不錯的銷售成績，餐飲則先前略受疫情影響，不過，暑假過後已逐漸回穩。迎接周年慶，9月開始百貨陸續有預購活動起跑，從預購數字看來，成長動能強勁，年增已有40%，顯示消費動能持續回籠。

微風南京則是瞄準周年慶檔期一口氣推出八家新櫃，南京店改裝完之後，開出全國電子全台首家百貨店，並集結同樓層的集雅社、PANASONIC專櫃推出大、小家電商品優惠活動，方便消費者一站購足，打造適合上班族、家庭客遊逛的百貨商場，主打居家、日常用品、生活家電。

微風超市參與周年慶則是祭出全面九折起，並以日本頂級水果領軍，有葡萄界精品愛馬仕之稱的石川羅馬紅寶石葡萄、日本麝香葡萄，及北海道哈密瓜、蘋果等精品水果。還有日本宮崎和牛、法式羊排、法國鮭魚等頂級食材。

電商方面，Breezeonline周年慶也同步開跑，檔期目標業績3,000萬，主要商品以和實體百貨互補為主。像是針對一線國際化妝品品牌，推出不同品牌的明星商品混搭特惠組，瞄準週年慶必搶「囤貨精華」雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、kiehl's精華液組成跨品牌特惠組，可望吸引不少年輕族群與上班族搶購。

微風集團 周年慶 日本

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