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造節不斷使消費者疲乏 Meta發表購物季行銷指南提解方

聯合報／ 記者鄒秀明╱台北即時報導
消費力道已恢復疫前水準，Meta建議品牌即早溝通將有助於消費者盡早規畫。圖／Meta提供
消費力道已恢復疫前水準，Meta建議品牌即早溝通將有助於消費者盡早規畫。圖／Meta提供

2022年下半年購物季正式開跑，各家品牌暖身不斷，但全球供應鏈穩定度到通貨膨脹等國內外情勢變化，不僅影響消費者的購物決策，更挑戰所有品牌營運及策略靈活度。為協助企業與品牌在關鍵的購物季穩定成長，Meta今天公布2022年節慶購物季行銷指南，透過調查數據，分享台灣疫情後的三大消費趨勢，並為品牌提出對應的行動建議：

第一、消費力道已恢復疫前水準、品牌即早溝通將有助於消費者盡早規畫

調查顯示，民眾對未來抱持的樂觀心態不斷刺激他們消費，有80%的消費者表示他們在購物季的總花費金額與去年持平或甚至更多，顯見消費水準已回復到疫情前的力道。消費者在購物季前仍然投入不少心力規劃購買清單，受訪的台灣消費者中有40%會在購物季前展開購物規劃，並有78%的受訪者會提前將想要的商品放入購物車，等待購物節優惠時再下單。

「Meta節慶購物行銷指南」中提醒品牌盡早依四大階段規劃布局，在第一階段打造穩固的消費者資料基礎並進行測試，第二階段開始導入全漏斗行銷策略，溝通經濟實惠的資訊並藉此募集客群，鼓勵消費者提早將商品加入購物車，第三階段則是在購物季正式開跑時再次溝通與行銷，將有助於大幅提升商家在節慶購物行銷活動的成效，最後則是在購物季後持續開發新顧客的忠誠度、深耕品牌形象。

第二、造節不斷讓消費者疲乏、個人化與高互動的品牌溝通成解方

行之有年的購物季雖然優惠不斷，但調查中每3位受訪者就有超過2位同意「購物節越來越多且頻繁，讓他們感到疲乏」，且有83%的受訪者認為「近年來購物節的促銷折扣越來越不吸引人」。另一方面，有82%的消費者都期待品牌更加主動的根據其自身在該平台上的購物喜好，來提供促銷資訊。而且有75%的消費者也認同品牌在大型促銷購物期間，提供客製化、量身訂製促銷折扣，將提高購買意願。

品牌如何為消費者打造個人化的訊息，並善用互動度更高的工具，將可於節慶購物季期間拉近與消費者的關係。Meta提醒品牌可靈活運用Messenger與粉絲建立溝通管道，調查顯示有63%受訪消費者表示去年曾透過即時訊息供能傳訊給商家。深獲年輕族群喜愛的AR濾鏡，也將是品牌以身歷其境的創意方式來吸引顧客的工具，80%使用過或願嘗試AR的台灣受訪者認為，AR會影響他們的購物決策。

第三、刷新品牌存在感成決勝前哨戰、短影音快速崛起變身大眾新寵

鞏固舊有的忠實粉絲，並擴大新的消費族群，是每個品牌長期的議題。調查中發現有88%台灣受訪消費者會優先考慮熟悉的品牌、維持忠誠度，同時也有77%願意嘗試購入不常買的品牌商品、樂於嘗試新品牌，品牌必須透過不同的溝通內容，提高廣告回想度並提升品牌知名度，在重要促銷時節前營造深植人心的印象。

近期快速興起的短秒數影音是目前社群平台上深受大家喜愛的內容形式，也是消費者在節慶購物季時探索商品最重要的管道。其中，46%的Z世代與千禧世代受訪者主要透過Instagram限時動態與Reels的短影音發現新的產品，其次為Instagram動態消息與Facebook Messenger與Facebook動態消息；而X世代與嬰兒潮世代則以Facebook動態消息為主(42%)，也有32%透過Instagram限時動態與Reels的短影音發現商品。品牌可積極嘗試在Reels中自然融入商品或促銷內容，以豐富有趣、節奏明快的創意短影音內容，提升消費者甚至是新客對品牌的好感度跟興趣度。

Meta Facebook

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