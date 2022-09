歐洲市場復甦 紡拓會率8家台灣設計品牌首戰巴黎

紡拓會爭取疫情後復甦的歐洲市場,於2022年9月國際時裝採購季節帶領8家台灣優秀服裝服飾品牌,重返巴黎服裝商貿展爭取外貿商機。Who’s Next展為巴黎超過20年歷史最重要的專業服飾展會,4天B-to-B專業商貿展(Trade Show)吸引全歐洲買家蒞臨採購,本次聯合推廣專區台灣設計師以2023春夏最新系列商品於巴黎首度曝光。

位於巴黎凡爾賽門展覽中心(Porte de Versailles, Paris)的巴黎Who’s Next展為SS23歐洲採購季節之先驅展會,展出涵蓋男女服裝、飾品、配件、美妝、家居品等等,是歐美百貨業者及選品店等通路最佳選擇。Who’s Next展同時也是時尚業界的國際級平台,舉辦多類型展覽、趨勢論壇、時裝秀、零售業專家服務以及研討會。

與疫情共存之下,歐美生活逐漸正常化,市場買氣復甦,今年有超過1,050家國際品牌參與並且吸引逾39,000名專業人士參觀,其中買主數佔68%,參觀買主約74%來自法國當地。台灣聯合推廣專區位於展場中心,也為疫情舒緩後少數能親赴現場展出的亞洲參展商,吸引許多來自比利時、義大利、西班牙、瑞士、德國之國際專業採購蒞臨參觀。

本次聯合推廣專區位於Hall 1 Fashion Scene區,參展台灣服裝服飾品牌包含:CHARINYEH, GLAM CHAMBER, ATELIER YSCM, NOEMI CHOU, WENG_STUDIO, INF, CYNICAL CHÉRI BY PRAXES, MY STORY AND I,疫情後展商也把握首次親赴巴黎展會參展機會,現場積極與買家交流與互動,提供買家多元採購服務,期將商機延續、擴大台灣品牌於歐洲市場市佔率。