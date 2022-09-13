星宇首架自購A350-900 38.2億元聯貸案 獲銀行團支持

星宇航空（2646）首架自購A350-900廣體客機聯貸案，今（13）日於合庫總行舉行聯貸簽約典禮，由星宇航空董事長張國煒及合作金庫董事長雷仲達代表簽約。本次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，華南（2880）銀行及台灣企銀共同主辦，獲第一（2706）銀行、土地銀行、農業金庫、台灣銀行、彰化銀行、上海商銀及高雄銀行參貸，共十家銀行支持，超額認貸比率高達152%，最終簽約金額為38.2億元。該A350-900客機預計於10月交機，將用於長程航線之拓展。

張國煒表示，很榮幸首架A350-900的聯貸案獲得各銀行的踴躍參與，星宇航空於疫情期間，各項大型建設仍不停歇，包括建置一流的訓練設備、機棚廠及保稅倉庫等。此外，軟體方面也不斷精進，持續進行人才培訓、取得各項認證等，為解封後大幅提升的旅遊需求做準備。A350-900廣體客機的導入更是星宇啟動長程航線的開始，將陸續開闢北美等航點，提升星宇航空的國際知名度。

合作金庫表示，雖然星宇航空一開航就遭逢疫情影響，但受到張國煒使命感的驅使及對航空的熱情，星宇航空越挫越勇，樹立了航空服務的新標竿。身為臺灣聯貸市場的領導業者之一，合作金庫十分看好星宇航空的未來成長性，願意與銀行團傾力支援，並期望能成為星宇的助力，協助優良企業永續發展。

星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架A350 XWB將在今年10份陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第1季正式投入亞洲航線營運，並自4月起開闢台北-洛杉磯航線。A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空A350-900共配置306個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙及經濟艙服務，更為全台首架配備頭等艙之機型，全艙等提供精緻且個人化機上服務，讓旅客能享受賓至如歸的「五感體驗」。

隨著各國邊境措施逐步鬆綁，出國旅遊市場回溫，星宇航空1-8月客運營收較去年同期增加173%，而貨運方面因整體艙位需求平穩，貨運營收1-8月較去年同期也增加了107%。隨著市場需求量增加，星宇航空規劃持續增班，並積極籌備開闢新航點。除此之外，星宇航空機隊也將穩步擴張，今年底前再交付四架A321neo、一架A330neo以及兩架A350廣體客機，總機隊數量將達19架，三大主力機型相互搭配提供全球旅客更精緻的飛航服務。