指標性大展 科隆五金展於9月25日登場

國際指標性五金工具專業展覽會「科隆五金展」睽違四年將於25日科隆展覽中心登場。連續二屆的展會因為疫情關係而被迫取消，今年的科隆五金展以虛實形式強勢回歸。

根據主辦單位Koelnmesse提供的資訊，今年展出規模預計有超過1000家參展商，展品範圍多元，包含手工具、電動工具及配件、車間及工廠設備、工業用工具配件、防護設備、緊固件、建築與家具、燈飾零件、室內裝潢、衛浴潔具及配件、化工工具、建築材料、元件、車用配件工具在及智慧家居。

全球供應鏈正處於重組階段，買主可以把握此次展會重新找供應商，建立新商業合作機會。目前仍有少數國家的邊境政策因素，而無法前往參展。主辦單位表示，為能服務到這些廠商，可以寄產品至攤位展示，請當地代展人員協助介紹，或者藉由數位化的趨勢，利用展覽首次推動由遠端的參展人員在線上顧實體攤位的功能。買主也可以透過主辦方推出的方案，預約產業專家作為買主代展人員，透過直播方式帶買主遠距看展。

長期支持科隆五金展的媒體夥伴經濟日報（中經社）此次在Passage 3/11 P003攤位展出，提供現場買主索取專為科隆五金展推出的報紙專刊，讓買主一目瞭然優質的台灣五金廠商、產業趨勢和產業新聞。同時，買主也可以獲得今年出刊的【台灣手工具年鑑】（Taiwan HandTools） 及USB形式的【台灣工業零組件廠商總覽】（Taiwan Industrial Suppliers， TIS）等專業產業雜誌。現場買主也能透過中經社獨家推出的即時媒合服務，化簡國際採購的障礙。

此外，中經社推出五金產業的數位商機媒合平台，讓買主在平台上搜尋需要的產品，並且透過平台送出詢問涵。除了產品介紹以外，平台也集結詳細的廠商報導，好讓買主快速認識該公司營運理念及產品，以及其他相關展覽資訊。