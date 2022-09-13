快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

指標性大展 科隆五金展於9月25日登場

經濟日報／ 台北訊
科隆五金展2018年展場上，買主拜訪廠商攤位詢問產品需求的畫面。圖/Koelnmesse 、 INTERNATIONAL HARDWARE FAIR
科隆五金展2018年展場上，買主拜訪廠商攤位詢問產品需求的畫面。圖/Koelnmesse 、 INTERNATIONAL HARDWARE FAIR

國際指標性五金工具專業展覽會「科隆五金展」睽違四年將於25日科隆展覽中心登場。連續二屆的展會因為疫情關係而被迫取消，今年的科隆五金展以虛實形式強勢回歸。

根據主辦單位Koelnmesse提供的資訊，今年展出規模預計有超過1000家參展商，展品範圍多元，包含手工具、電動工具及配件、車間及工廠設備、工業用工具配件、防護設備、緊固件、建築與家具、燈飾零件、室內裝潢、衛浴潔具及配件、化工工具、建築材料、元件、車用配件工具在及智慧家居。

全球供應鏈正處於重組階段，買主可以把握此次展會重新找供應商，建立新商業合作機會。目前仍有少數國家的邊境政策因素，而無法前往參展。主辦單位表示，為能服務到這些廠商，可以寄產品至攤位展示，請當地代展人員協助介紹，或者藉由數位化的趨勢，利用展覽首次推動由遠端的參展人員在線上顧實體攤位的功能。買主也可以透過主辦方推出的方案，預約產業專家作為買主代展人員，透過直播方式帶買主遠距看展。

長期支持科隆五金展的媒體夥伴經濟日報（中經社）此次在Passage 3/11 P003攤位展出，提供現場買主索取專為科隆五金展推出的報紙專刊，讓買主一目瞭然優質的台灣五金廠商、產業趨勢和產業新聞。同時，買主也可以獲得今年出刊的【台灣手工具年鑑】（Taiwan HandTools） 及USB形式的【台灣工業零組件廠商總覽】（Taiwan Industrial Suppliers， TIS）等專業產業雜誌。現場買主也能透過中經社獨家推出的即時媒合服務，化簡國際採購的障礙。

此外，中經社推出五金產業的數位商機媒合平台，讓買主在平台上搜尋需要的產品，並且透過平台送出詢問涵。除了產品介紹以外，平台也集結詳細的廠商報導，好讓買主快速認識該公司營運理念及產品，以及其他相關展覽資訊。

疫情 USB

延伸閱讀

美歐大展登場 工具機公會率台廠參展拚商機

NBA／下一站還沒著落 施羅德先搞定球鞋代言合約

私人飛機不明原因偏移路線墜毀波羅的海 人員尚未尋獲

北約出動戰機一路跟蹤 行跡神秘飛機墜毀波羅的海

相關新聞

玩遙控飛機年入200萬？1年就買房、換開保時捷 「飛手」是誰？

全台八成農作以無人機灑農藥，不只減輕高齡農民負荷，還能節省農藥。負責遙控的「飛手」成了年收200萬的搶手職業，催生台製無人機新創，但也產生九成「黑飛」亂象。

平均地權條例修法草案已打中建商與投資客軟肋 巢運籲儘速排審

巢運表示，行政院平均地權條例修法草案，已打中建商與投資客軟肋，呼籲執政黨應主動列入本會期優先法案，回應社會對居住正義的殷...

黑潮發電潛力大 中研院吳朝榮：拚2年內渦輪機下水測試

根據台灣2050淨零排放路徑，未來再生能源發電占比60至70%，新能源開發成當務之急，而其中一項就是「洋流能」。中研院環...

業者喜迎趕辦婚宴潮 超前部署放眼春酒尾牙

隨著民眾逐漸接受與病毒共存，婚宴市場近日內出現「趕辦婚宴潮」，晶華酒店明顯感受婚宴需求提升；業者並提前部署春酒及尾牙的爆...

本土鋁業三代推出防颱水密窗 打造風雨實驗室供體驗

上田鋁業第三代接班人吳律謙因父親意外離世，26歲協助其母扛下家中門窗事業重擔，並與弟弟吳家億攜手打拚，他為解決台灣颱風雨...

一線建商齊攻 台中14期重劃區房價挑戰7字頭

具備低容積、低建蔽、高綠覆率的台中市14期重劃區，成為北台中換屋族、菁英豪客爭相鎖定置產的區域。包括順天（5525）、寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。