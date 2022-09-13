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本土鋁業三代推出防颱水密窗 打造風雨實驗室供體驗
上田鋁業第三代接班人吳律謙因父親意外離世，26歲協助其母扛下家中門窗事業重擔，並與弟弟吳家億攜手打拚，他為解決台灣颱風雨水滲漏室內問題，花五年研發，推出「全新世代風光Ai窗」水密窗，並在今天開幕的台中七期老虎城購物中心首座門市設置「風雨實驗室」，開放消費者體驗。
吳律謙說明，老家在彰化線西，一家傳承三代專注於門窗創新研發，上田鋁業是由第一代創辦人吳連發在1932年創立，從木作裝潢、木作家具的職人精神起家，第二代經營者吳定旺專研鋁門窗，開發出台灣最早的氣密窗，取名為松鶴氣密窗，不但在台灣大賣，並轉戰大陸市場，打下扎實的亞洲市場。
吳律謙指出，他26歲時，父親意外過世，不忍媽媽辛苦獨撐家族的兩岸事業，開始接棒，他思考台灣很多建築、甚至豪宅，仍無可避免颱風肆虐，雨水從門窗縫隙滲漏進室內問題，發現問題出在風勢，於是他改變傳統以膠條圍堵策略，改以疏導原理，使空氣填充氣室，有效降低室內外壓力差，從結構上徹底疏通水的流路，研發出風雨再大也不會滲漏的水密窗。
吳律謙說明，他接棒後，承繼前人智慧，結合現代科技，讓製造廠從原本的具設計能力的ODM轉戰成為具自有品牌的OBM廠，歷經五年研發自有品牌「全新世代風光Ai窗」，從流體力學、結構力學、科藝工學到時尚美學全方位進化革新，並且廠內蓋一座「風雨實驗室」，模擬不同級數的風雨，測試門窗的防水耐受程度。透過實驗室更改設備達到最高的2000pa，產品依舊通過考驗。
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