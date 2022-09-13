一線建商齊攻 台中14期重劃區房價挑戰7字頭

具備低容積、低建蔽、高綠覆率的台中市14期重劃區，成為北台中換屋族、菁英豪客爭相鎖定置產的區域。包括順天（5525）、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、磐興等一線品牌建商接連插旗搶進，甚至北部指標建商大陸、國泰（2882）也動作頻頻，房價未來將挑戰7字頭，備受各界期待。

14期重劃區位於中央公園綠地特區和豐富生活11期重劃區旁，區內又有全省著名的外僑私校聚落，基礎條件已是人文、經濟、生活匯集完善成熟的重劃區。

進一步分析，因14期西南側鄰近單元8，加上同氣連枝的水湳經貿園區，整個中央公園特區地價持續不斷創新高，在此區地價上看單坪300萬元的激勵下，14期的土地行情也受到帶動，持續改寫地價紀錄。

若從目前土地成本取得單價推算，每建坪成本，加上間接成本、建築設計、資本利息等，估計未來整體中央公園特區及14期推案單價與品牌效應，會是台中發展的命脈，單價有望站上7字頭，未來房價跳上3位數可期。

根據內政部最新實價登錄資料統計，從去年8月到今年8月，北屯區預售屋總價4,000萬元以上豪宅產品共有157筆成交，僅次於擁有七期及水湳的西屯區213筆，單一區域的豪宅成交量遠超過西區39筆、南屯區62筆、北區25筆，而此可見，西屯和北屯的區域熱度持續不減。

群益房屋京璽市政加盟店長王濬祺表示，具備多項利多的14期「陸府織森」開賣每坪就站上56萬元，最高成交價來到66萬元，實價登錄已揭露81筆交易；而 「雙橡園2925」從去年開賣已揭露169筆預售實登，其中單價衝破60萬元的更有19筆，足見購屋族對該區域的信心極高。

觀察區域預售市場，下半年以向來被稱為「重劃區定錨者」的順天建設最受關注。

位於14期西側敦和段核心的「順天King's Road」擁有2,055坪三面臨路基地，規劃地上19層、地下3層，3至4房格局，此案將延續「One 33」高級訂製、隱富的風格美學，請來旅德、美、台三大國際級設計團隊聯手打造，總銷70億元，預計10月推出，頗受關注菁英教育的企業主高度關注。